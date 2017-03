Xác minh hình ảnh một công an đầu trần ngồi sau xe máy

Thông tin kèm theo 2 tấm hình cho biết người những tấm hình nói trên “đang chạy xe máy trên quốc lộ 91, thì có anh quần "tà lỏn" chạy vù qua, chở theo một sĩ quan công an mang hàm cấm úy không đội mũ bảo hiểm. Xe này sau đó ghé vào Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, anh công an liêu xiêu bước vào. Lúc này là 17h35 ngày 17/3/2015… ”.





Hình ảnh người mặc trang phục cảnh sát ngồi sau mô-tô nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Cuối giờ chiều 19-3, Đại tá Vũ Văn Đông - Trưởng Công an quận Thốt Nốt cho biết: Sau khi xác minh cũng như xem xét các hình ảnh do PV cung cấp, đồng thời làm việc với chủ xe mô tô thì người trong hình này là cán bộ Công an quận Thốt Nốt. Theo lý giải của Đại tá Đông, ngày 17-3, vị cán bộ nói trên đi trị bệnh ở Cần Thơ (đi đốt xoang mũi – PV). Chiều cùng ngày, khi chạy xe về Thốt Thốt đoạn ngang khu vực BCH Quân sự quận Thốt Nốt thì anh này đột nhiên bị choáng xỉu nên được người dân dìu vào trong, đồng thời dẫn xe vào trong nhà dân. Sau đó, một người dân đã chở giùm vị cán bộ công an này về lại trụ sở Công an quận, còn xe máy gửi lại nhà dân.

“Dù gì ngồi sau xe mô tô mà không đội mũ bảo hiểm là chưa được nên qua vụ việc được xác minh, lãnh đạo công an quận cho rút kinh nghiệm”- Đại tá Vũ Văn Đông bày tỏ.