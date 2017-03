Xài bằng FC giả: Cấm hành nghề năm năm

Ngày 29-7, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 18 nóng với nhiều vấn đề được người dân quan tâm, trong đó nổi lên là tình trạng xe đầu kéo gây tai nạn.

Tai nạn do sức khỏe tài xế

Đại biểu Trần Thị Tuyết Hồng tỏ thái độ bức xúc trước việc xe đầu kéo, xe tải trọng lớn gây tai nạn. “Tôi cho rằng số người và số vụ tai nạn giao thông giảm nhưng số người chết vẫn còn tăng, cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu để tập trung quan tâm hơn vì tính mạng con người là quan trọng” - bà Hồng đề nghị.

ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết trong sáu tháng đầu năm nay, TP xảy ra 1.783 vụ tai nạn giao thông, làm chết 344 người, bị thương 1.549 người. Đối tượng chính dẫn đến tai nạn vẫn là xe máy, một số vụ đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến xe đầu kéo, tài xế sử dụng chất kích thích...

Giải trình thêm về những vụ tai nạn nghiêm trọng do xe đầu kéo, Giám đốc Sở GTVT TP Nguyễn Thành Chung cho biết trong sáu tháng đầu năm số vụ tai nạn do xe đầu kéo gây ra trên địa bàn TP chiếm 45% cả nước. “Sở đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan và các tỉnh lân cận. Có hai lỗi là về kỹ thuật và tài xế. Về lỗi kỹ thuật có hai vụ, các vụ còn lại chủ yếu là do sức khỏe tài xế không đảm bảo, chạy liên tục.

Hiện trường xe đầu kéo tông nát ô tô khiến năm người tử vong trước Khu chế xuất Linh Trung, TP.HCM ngày 31-5-2015. Ảnh: CTV

Hơn 100 bằng lái FC giả

“TP.HCM hiện đang quản lý 7.827 giấy phép lái xe hạng FC, 8.929 số đầu kéo, tức là lái xe có bằng FC thấp hơn số xe đầu kéo đã đăng kiểm. Điều này dẫn đến việc nhiều tài xế sử dụng bằng lái xe giả. Qua kiểm tra phát hiện 107 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả hạng FC (các loại giấy phép lái xe khác là 707 trường hợp). Đối với trường hợp sử dụng bằng giả, ngoài việc giao đối tượng cho công an xử lý, về phía ngành sẽ cấm cấp phép lái xe hành nghề đối với đối tượng này trong năm năm” - ông Chung nói.

Theo ông Chung, tài xế sử dụng chất kích thích cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Trong năm 2014, cơ quan chức năng đã kiểm tra khám sức khỏe cho 39.000 lượt tài xế và phát hiện 121 trường hợp dương tính với ma túy. Sáu tháng đầu năm nay, phát hiện 16 trường hợp dương tính với ma túy trong tổng số 17.626 tài xế được kiểm tra sức khỏe. Hiện nay Công an TP đang lập tổ kiểm tra chất ma túy của lái xe tại cầu Phú Mỹ, nếu phát hiện sẽ xử lý. Ông Chung cũng đề nghị Bộ GTVT công khai việc cấp bằng lái cho các tài xế trên mạng để dễ kiểm chứng.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài phản ánh tình trạng xài bằng lái FC giả.