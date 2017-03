Xài giấy phép lái xe giả, lãnh 9 tháng tù giam

Tại tòa, ông An khai nhận trước đây từng có kinh nghiệm 5 năm làm phụ xe cho xe đầu kéo. Những đoạn đường vắng, lái xe thường cho ông cầm lái. Năm 2011, ông làm thợ phụ sửa xe cho một gara thì quen một người tên Tài. Tài hỏi An có biết lái xe đầu kéo không, An nói biết nhưng không có bằng lái. Tài nói chỉ cần 10 triệu đồng có thể làm bằng lái hạng FC và sẽ xin việc làm cho An.

Sau khi có được bằng lái xe giả, An được Công ty Hoàng Long nhận vào làm. Lái xe đầu kéo được 22 ngày thì An gây tai nạn làm chết một người tại đường Trương Công Định, quận Tân Bình. Cơ quan điều tra không khởi tố vụ tai nạn giao thông do lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra nghi ngờ giấy phép lái xe của An nên cho giám định. Kết quả phát hiện số trên giấy phép lái xe của An là số trên giấy phép lái xe của một người khác đang sử dụng.

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị phạt An 12-18 tháng tù giam. Tuy nhiên, tòa nhận định An đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tuyên phạt thấp hơn mức án VKS đề nghị.

PHƯƠNG LOAN