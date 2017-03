Xào xáo nhau vì cái bờ ruộng

Cán bộ chưa làm hết trách nhiệm

Ông Ngô Văn Khuân, cán bộ tư pháp xã Phú Thuận (người nắm toàn bộ vụ việc ngay từ đầu và theo dõi xuyên suốt vụ án), cho biết: “Lúc đo đạc lấy cơ sở xét xử vụ án, cán bộ tòa đã không kiên nhẫn đợi ông hàng xóm của ông B. về chỉ đúng ranh đất. Đến phần chấp hành viên thì lại vô ý bỏ qua dấu hiệu bất thường trên bản án. Nếu hai vị này kỹ lưỡng hơn một chút, làm việc hết trách nhiệm hơn một chút thì vụ việc đã êm đẹp từ lâu.

Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Lê Công Quẩn thì bảo diện tích đất trên sổ đỏ hầu hết là thấp hơn so với thực tế, do sai số. Do vậy, dù các hộ tranh chấp ranh đất đều có sổ đỏ (kể cả hộ ông hàng xóm của ông B.) nhưng không thể dựa vào đó để phân chia ranh đất.