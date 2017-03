Xây cáp treo, casino ở hồ Trị An: Không ổn!

Vùng lõi bảo tồn đặc trưng cho vùng nhiệt đới Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai hiện là khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Nó gồm Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An - Đồng Nai, khu Ramsar Bàu Sấu. Việc đưa thêm vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu và Khu bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa Trị An cùng với Vườn quốc gia Cát Tiên (vùng lõi đã được UNESCO công nhận trước đó) tạo nên ba vùng lõi làm thành vùng hành lang bảo tồn mang tính tổng thể, toàn vẹn của các hệ sinh thái đặc trưng cho vùng nhiệt đới mà tỉnh Đồng Nai đang sở hữu. Trong đó, Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An với diện tích lúc ngập nước vào khoảng 32.400 ha có xen lẫn một số đảo. Khu này gồm toàn bộ vùng hồ Trị An và các vùng phụ cận thuộc sông Đồng Nai với đa dạng thành phần loài cá và các loài thủy sinh vật khác tạo nên chuỗi và lưới thức ăn phong phú trong hệ sinh thái ao hồ đặc trưng vùng nhiệt đới. Ngoài ra, hồ Trị An còn cung cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn lợi thủy sản cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sao lại chọn vùng hồ Trị An? Khu du lịch quy mô lớn có cả cáp treo, sân golf, casino thế này ở Việt Nam có rất nhiều nơi phù hợp để xây dựng. Tại sao lại chọn một nơi có điều kiện môi trường sinh thái và văn hóa đặc trưng dễ bị tổn thương như vùng hồ Trị An để làm? TS VŨ NGỌC LONG,

nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam