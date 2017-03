Xây cầu nơi lũ cuốn ô tô làm năm người chết

Cầu bằng bê tông cốt thép, có ba nhịp, rộng 9 m, dài hơn 600 m. Tổng mức đầu tư gần 42 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau sáu tháng.

Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết vị trí cầu tràn Khe Ang là điểm đen về an toàn giao thông, hằng năm thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khi vào mùa mưa lũ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường giám sát, thi công để công trình đạt chất lượng cao, đúng tiến độ.

Chiều 19-9-2013, ông Trương Văn Thái (đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An) lái xe Innova chở sáu người đi ăn giỗ. Khi xe qua cầu tràn Khe Ang thì gặp nước lũ chảy xiết, cuốn trôi cả xe lẫn người. Ông Thái và một người khác sống sót, năm người còn lại thiệt mạng. Ông Thái đã bị khởi tố tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

ĐẮC LAM