Xây cầu vượt ở nút giao Lăng Cha Cả trong dịp tết

Theo ông Cường, do vị trí xây cầu vượt là điểm nóng thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông nên việc lựa chọn thời điểm khởi công rất quan trọng. Dự kiến ngày 25 tháng Chạp, TP.HCM sẽ khởi công công trình. Tận dụng thời điểm nhiều người dân về quê ăn tết, đơn vị thi công sẽ tập trung máy móc, thiết bị và vật tư để xây cầu vượt. Do những ngày này đường vắng nên tiến độ thi công sẽ nhanh hơn khá nhiều so với ngày thường.

Cầu vượt bằng thép Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) dài khoảng 240 m, đường dẫn hai đầu cầu dài 160 m, rộng 6,5 m với tổng mức đầu tư gần 105 tỉ đồng. Cầu được thiết kế cho xe máy, ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống và xe buýt lưu thông hai chiều từ đường Cộng Hòa vào đường Hoàng Văn Thụ. Dự kiến công trình hoàn thành vào giữa năm 2013.

M.PHONG