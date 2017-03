Xây dựng 5 thành phố an toàn trước thiên tai

Việc xây dựng đê biển, theo ông Học, tuy tiến độ có chậm hơn so với dự kiến do thiếu vốn nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành trong năm năm tới.Cũng tại diễn đàn sáng qua, đại diện năm thành phố lớn của Việt Nam gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM đã ký cam kết hưởng ứng chiến dịch xây dựng thành phố an toàn trước thiên tai do Ban thư ký chiến lược về giảm nhẹ thiên tai của Liên Hiệp Quốc (UNISDR) phát động.



Các thành phố này sẽ ưu tiên thực hiện đồng thời và có hiệu quả các vấn đề mấu chốt như: đầu tư cơ sở hạ tầng để giảm nhẹ rủi ro như hệ thống đê điều, rừng ngập mặn, đường giao thông, cảng biển, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền; đảm bảo an toàn các trường học, cơ sở y tế; xây dựng nơi cư trú an toàn cho người thu nhập thấp; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, đồng thời thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả, cứu trợ thiên tai, nhanh chóng tái thiết, ổn định đời sống và sản xuất của cộng đồng dân cư.





Theo XUÂN LONG (TTO)