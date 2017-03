Xây dựng bát nháo trên đại lộ Đông-Tây

Đại lộ Đông-Tây có chiều dài gần 21 km đi qua tám quận, huyện, trong đó có khoảng 4 km thuộc quận Bình Tân. Và trên đoạn đường ngắn này đang mọc lên không ít ngôi nhà cao, thấp, nhỏ, lép... đủ dạng, hầu hết đều chưa có số nhà.

Đi dọc từ ngã tư khu dân cư phường An Lạc đến cầu Nước Lên, chúng tôi nhận thấy hai bên đường đa số là những căn nhà cấp bốn cũ kỹ hoặc được xây dựng chắp vá. Dưới chân cầu là khu nhà trọ công nhân gồm ba phòng, mỗi phòng chỉ rộng 15 m2, vừa được xây xong khoảng một tháng. Bên cạnh là dãy nhà cấp bốn hơn chục căn ọp ẹp, mỗi căn có diện tích 20-30 m2, đa phần được xây từ trước khi có đại lộ Đông-Tây. Hiện tất cả đều đang được cho thuê, căn thì bán tạp hóa, căn sửa xe, căn làm văn phòng... Khi được hỏi về quy chuẩn nhà mặt phố, chị Đặng Thị Công, chủ dãy nhà, hồn nhiên: “Tôi đâu nghe nói gì, tưởng đất mình muốn xây sao thì xây chứ!”.

Nhà siêu mỏng. Ảnh: LINH GIANG

Giải thích về các trường hợp trên, ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, nói: “Do chưa có quy chuẩn thống nhất về kiến trúc đô thị nên địa phương đành phải cho người dân xây dựng, sửa chữa, giấy phép được cấp khi giải tỏa nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở”. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Cao Văn Phần cho biết quận đã chỉ đạo Thanh tra xây dựng quận phối hợp với UBND phường An Lạc rà soát tất cả các căn hộ mới xây. Các trường hợp xây dựng sai phép, lấn chiếm hành lang đại lộ Đông-Tây đều sẽ bị buộc tháo dỡ ngay. Tuy nhiên, quận chưa có cách xử lý các trường hợp xây dựng thiếu mỹ quan đô thị do chưa nhận được văn bản quy định về kiến trúc đô thị cho trục đường này.

Nhiều căn nhà chịu cảnh toa-let, góc bếp hướng ra đường.. Ảnh: L.GIANG

Theo ông Phần, hiện UBND quận Bình Tân đang thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc kiểm tra tình trạng xây dựng nhà dọc theo đại lộ Đông-Tây, đảm bảo khoảng lùi 60 m để xây dựng kiến trúc ô phố dọc đại lộ. Theo đó, sắp tới chỉ những hồ sơ đảm bảo khoảng lùi và phù hợp với quy hoạch của quận mới được cấp phép. Các trường hợp có đất nằm trong khoảng lùi 60 m sẽ phải chờ quy chuẩn của TP.

LINH GIANG