Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo đó, CSDLQGVDC là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam (ảnh, họ tên, ngày và nơi sinh, CMND, hộ chiếu, thẻ BHYT, nơi làm việc, tình trạng hôn nhân, nơi ở…) được xây dựng, cập nhật để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử. CSDLQGVDC được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước và yêu cầu của công dân.

Cơ sở này do Bộ Công an và công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý.

LĐ