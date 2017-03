Xây dựng Cột cờ chủ quyền trên đảo Hòn La

Sáng ngày 23-6, tại xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh Quảng Bình cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.



Lễ khởi công xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La.

Theo thiết kế, cột cờ nằm ở vị trí cao 110m so với mực nước biển, vị trí cao nhất của đảo Hòn La với tầm quan sát rộng ra các hướng và không bị che khuất bởi tầm nhìn, từ phía Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể nhìn thấy Cột cờ.

Công trình có dạng kiến trúc gồm đài, thân Cột cờ, bậc thềm và khuôn viên xung quanh; phần mống được chôn sâu dưới lớp đá, kết cấu thường sử dụng cho những ngọn hải đăng vững chắc; nền cao 0,3m so với sân; đế trụ Cờ và móng Cột cờ bằng bê tông cốt thép đặt tại chỗ; thân đế trụ mặt ngoài ốp đá Granit màu trắng và đỏ; cột cờ cao 22,6 m; Cờ vải kích thước 4x6m được may với chất liệu vải bền vững phù hợp đặc thù gió biển; khuôn viên được tôn nền cao 0,6m so với sân hoàn thiện; phía sau cột cờ có 04 phù điêu logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam.

Được biết, công trình cấp có diện tích xây dựng 176,4m2 với tổng mức đầu tư gần 2 tỉ đồng do Ngân hàng BIDV tài trợ và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ tháng 6 - 8/2015.

Việc xây dựng Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La ngoài ý nghĩa khẳng định chủ quyền Tổ quốc trên biển, mặt khác qua công trình này thể hiện tình yêu quê hương, biển, đảo, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Bình nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.