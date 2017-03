Xây dựng lộ trình cấm xe máy ở trung tâm Hà Nội và TP.HCM

Chiếm số lượng cao nhất là tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) với 15.000 người chết mỗi năm, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 người tử vong vì TNGT. Cũng tại hội nghị về phòng, chống tai nạn thương tích ngày 25-10 tại Hà Nội, Bộ Y tế cho rằng nguyên nhân tử vong TNGT tăng cao là do quản lý an toàn giao thông (ATGT) chưa đủ mạnh, việc thực hiện các biện pháp ATGT chậm được triển khai, nhận thức của người dân còn hạn chế.

Để hạn chế TNGT, đại diện Bộ GTVT đưa ra giải pháp sẽ hạn chế xe máy ở nội đô và tăng mức xử phạt, sẽ xây dựng làn đường riêng cho xe máy và xây dựng lộ trình cấm xe máy lưu thông trong trung tâm Hà Nội và TP.HCM. Đồng thời, triển khai các trạm cứu hộ cứu nạn dọc các tuyến quốc lộ và đường cao tốc trên toàn quốc.

MINH HÀ