Xây hệ thống đê biển chống ngập từ xa ?

“Khi hệ thống đê bao và cống ngăn triều thuộc đề án chống ngập thủy lợi TP (Đề án 1547) hoàn thành, triều cường sẽ bị chặn lại ngoài các cửa sông nên nội thành không bị ngập. Nhưng khi đó đỉnh triều trên các sông lớn sẽ dâng rất cao, đe dọa an toàn của hệ thống đê bao…” - GS-TS Nguyễn Tất Đắc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM), phát biểu tại hội thảo về chống ngập do triều và xâm nhập mặn cho TP.HCM, Đồng Nai và Long An, ngày 16-12.

Đỉnh triều sẽ cao thêm gần 0,5 m

Ông Đắc thông tin khi tuyến đê bao và hệ thống cống ngăn triều dọc sông Sài Gòn từ Củ Chi về đến Long An hoàn thành, đỉnh triều trên các sông Sài Gòn, Bến Lức… sẽ bị đẩy lên thêm 0,37-0,43 m so với hiện nay (đỉnh triều cuối tháng 11 cao nhất đạt 1,58 m). Chưa hết, với 12 cống lớn ngăn triều ở các cửa sông, dự báo vận tốc nước chảy qua các kênh Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Xuân cũng tăng nhanh. “Thực trạng đó khiến nguy cơ bể bờ bao là rất cao, gây ngập cho những vùng lân cận TP” - ông Đắc dự báo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT, cũng đánh giá nhược điểm lớn nhất của Đề án 1547 là làm cho nước triều trên các sông lớn dâng cao. Tháng 3-2011, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ NN&PTNT đã cùng các chuyên gia đầu ngành họp tìm phương án khắc phục. Phương án Tổng cục Thủy lợi đưa ra là cho xây dựng tuyến đê biển chạy băng qua các vịnh Gành Rái, Đồng Tranh nối TP Vũng Tàu với huyện Gò Công, Tiền Giang để ngăn nước biển (tạm gọi dự án đê biển). Theo ông Tuấn, đây được xem là vòng đánh chặn tầm xa khi không cho nước từ cửa biển đi vào các sông lớn nằm ngoài hệ thống bờ bao và cống ngăn triều thuộc Đề án 1547. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia cho rằng dự án đê biển không khả thi vì ảnh hưởng đến môi trường, hệ thống cảng biển…

Sơ đồ xây dựng hệ thống đê biển bị nhiều ý kiến phản đối do tác hại đến môi trường và giao thông đường thủy. Ảnh: TL

Xây đập ngăn triều rộng 1.000 m

Để khắc phục các khiếm khuyết của việc xây đê bao dọc sông Sài Gòn và các cống ngăn triều, GS-TS Nguyễn Tất Đắc đề xuất xây dựng cống - đập (tạm gọi đập) ngăn triều ở cửa sông Soài Rạp. Việc làm đập trên sông Soài Rạp chắc chắn không tốn kinh phí như hệ thống đê biển nhưng vẫn đảm bảo ngăn đỉnh triều lên cao ở các sông lớn. Thêm nữa, đập này cũng không ảnh hưởng đến sinh thái khu Cần Giờ và khu nam của TP.

Theo ông Đắc, vị trí xây dựng đập ngăn triều Soài Rạp nằm ở vị trí huyện Cần Giờ cách ngã ba sông Soài Rạp - Vàm Cỏ 6 km, cách cửa biển 20 km. Với bề rộng của sông Soài Rạp đến 3 km, có thể xây dựng hệ thống cống và đập ngăn triều rộng 800-1.000 m để vừa ngăn triều, hạ đỉnh triều trên các sông lớn (xuống còn dưới 1 m), vừa đảm bảo tàu thuyền lưu thông thông suốt vào các cảng.

Về chu kỳ vận hành, từ tháng 1 đến tháng 5 sẽ mở khoang thông thương cho tàu bè qua lại với bề rộng 400 m. Từ tháng 6 đến tháng 8, mở khoang thông thương 150 m. Riêng từ tháng 9 đến tháng 12, khoang thông thương được mở rộng 100 m và mở thêm một chiều giao thông từ nội thị ra biển rộng 600-700 m. Theo ông Đắc, chỉ cần điều chỉnh chế độ vận hành hợp lý, đập ngăn triều này hoàn toàn phát huy tác dụng chống ngập mà không ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội trong vùng.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng cần đưa đề án này lên tầm nghiên cứu cấp quốc gia, bổ sung các yếu tố chống mặn xâm thực, đánh giá các tác động đối với môi trường, với nuôi trồng thủy sản… một cách định tính. Nếu khả thi thì cần đề nghị Chính phủ và TP sớm thực hiện để cấp bách chống ngập cho TP.

Hệ thống đê biển: Hại nhiều hơn lợi PGS-TS Lê Trình, Chủ tịch Hội Đánh giá tác động môi trường Việt Nam, nhận xét: Dự án đê biển chưa đánh giá đúng bản chất và nguyên nhân gây ngập lụt nội thành TP.HCM (chủ yếu do kênh rạch bị san lấp, hệ thống thoát nước tắc nghẽn…). Thêm nữa, việc ngăn biển ở vịnh Gành Rái và Đồng Tranh sẽ tạo ra hồ chứa nước khổng lồ, dẫn đến những thay đổi thủy văn trong lưu vực sông Đồng Nai, Sài Gòn, Soài Rạp, Lòng Tàu và Thị Vải. Hậu quả các luồng tàu ra vào hệ thống cảng nước sâu trên các tuyến sông này bị ảnh hưởng, kinh phí nạo vét luồng lạch hằng năm rất lớn. Đáng chú ý, tuyến đê biển này sẽ ngăn nước triều ra vào rừng ngập mặn Cần Giờ. “Khi đó hệ thống sinh thái của rừng ngập mặn Cần Giờ sẽ không còn đủ dưỡng chất để sinh tồn, tác hại khó lường hết được. Đó là chưa kể hàng ngàn hộ dân cần nước mặn để nuôi trồng thủy hải sản sẽ lao đao” - GS-TSKH Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường, cảnh báo. Cũng theo ông Bá, nếu xây dựng hệ thống đê bao ngăn triều từ cửa biển, tuyến đê bao dọc sông Sài Gòn và hệ thống cống ngăn triều từ các cửa sông ở nội thành TP không còn tác dụng, gây lãng phí tiền của.

