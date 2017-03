Xây metro: An toàn trên hết!

Dời cáp điện ngầm vì metro Ngày 22-8, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM có văn bản đề nghị Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở GTVT TP) khẩn trương di dời đoạn cáp ngầm điện hạ thế ra khỏi khu vực thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn thuộc địa bàn quận Thủ Đức. Qua đào thăm dò, nhà thầu thi công phát hiện có tuyến cáp điện ngầm ở gần nút giao thông Trạm 2, có thể ảnh hưởng đến việc thi công cọc khoan nhồi và cọc trụ của tuyến metro. TRUNG THANH Tuyến metro số 1 có ba gói thầu xây dựng (số 1a, 1b và số 2) và một gói thầu cơ điện (số 3). Trong đó, đoạn trên cao và depot (từ ga Ba Son vượt sông Sài Gòn, chạy dọc xa lộ Hà Nội đến depot ở quận 9) là gói số 2 đã được thi công đại trà. Đoạn metro ngầm từ ga Nhà hát TP đến ga Ba Son, bao gồm cả hai ga ngầm có giá trị hợp đồng trên 23 tỉ yen Nhật (hơn 229 triệu USD), do liên danh nhà thầu Shimizu - Meada thi công trong 54 tháng. Ở trung tâm TP đã xảy ra vụ sụt lún trong vụ xây tòa cao ốc Pacific (ở góc đường Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai) do địa chất yếu. Tại Thụy Sĩ, Singapore cũng từng xảy ra sụt lún khi thi công các tuyến metro do vướng túi bùn. Chính vì vậy, việc bảo đảm an toàn trong thi công ở đoạn đi ngầm được ưu tiên hàng đầu. Tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Ông DƯƠNG HỮU HÒA, Phó Giám đốc Ban Quản lý

