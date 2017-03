Xây nhà không phép cách UBND phường... 100 bước chân

Ngày 22-8, công nhân vẫn đang thi công trong công trình - Ảnh: Ngọc Hà



Theo hồ sơ do UBND phường cung cấp, giấy chủ quyền tại vị trí đất có công trình xây dựng không phép nói trên đứng tên ông Lưu Văn Thái và bà Đỗ Thị Thu Hằng, là đất sản xuất kinh doanh. Sau khi bị phát hiện xây công trình không phép, ông Thái đã nộp hai hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại UBND Q.12 vào ngày 12 và 14-8. Trong đó, một hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở với diện tích 120m2 và một hồ sơ xin làm văn phòng với hai khu (có bếp ăn, nhà vệ sinh riêng) tổng cộng 84m2. Đến ngày 20-8, ông Thái làm đơn xin rút cả hai hồ sơ xin cấp phép xây dựng trên với lý do để bổ túc hồ sơ.

Công trình xây dựng không có giấy phép này đã bị đội thanh tra địa bàn Q.12 (Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM) lập biên bản yêu cầu ngừng thi công từ ngày 7-8. Thế nhưng sáng 27-8, công trình này vẫn đang thi công. Lúc hơn 10g sáng, tại công trình có một số thợ đang trét bột lên tường để chuẩn bị sơn nước.Theo biên bản yêu cầu ngừng thi công, công trình không phép trên bị phát hiện có diện tích hơn 150m2 (6x26m), tường gạch cao 3,5m, cột gạch, chưa lợp mái. Ông Nguyễn Quốc Phong, phó chủ tịch UBND P.Hiệp Thành, cho biết khu đất này có giấy chủ quyền, không có tranh chấp và còn diện tích xây dựng được (theo mật độ xây dựng). Vì vậy khi phát hiện công trình xây không phép, Đội thanh tra địa bàn Q.12 lập biên bản ngưng thi công và UBND phường hướng dẫn chủ công trình lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng chứ không lập thủ tục tháo dỡ công trình.Tuy nhiên, chủ đầu tư công trình trên không ngừng thi công như biên bản yêu cầu. Ngày 19-8, công trình đã phát sinh thêm nhiều hạng mục mới so với biên bản ngừng thi công. Cụ thể, ngoài công trình hơn 150m2 đã bị ngưng thi công còn có thêm một công trình khoảng 50m2 nằm nối với phần diện tích đã được phát hiện thành hình chữ L, phía ngoài có thêm hai công trình “nhà chòi” cột ximăng, mái ngói rộng hơn 80m2 và hệ thống tường rào bao quanh công trình đang xây dở. Tất cả công trình đều đã được tô vữa bên ngoài, lợp mái. Ngày 22-8, khi chúng tôi trở lại đây thì có khoảng mười người thợ đang xây hàng rào, làm cổng, cửa sắt... Ngày 27-8, cổng công trình đã được xây xong phần thô, một số chỗ phía ngoài của tường rào được ốp lát gạch men, công trường có hai thợ đang trét bột tường.Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Phong khẳng định công trình trên vẫn đang bị ngưng thi công vì chủ đầu tư chưa xuất trình được giấy phép xây dựng. Về phần công trình phát sinh thêm so với biên bản ngừng thi công, ông Phong lý giải do khi bị đình chỉ thi công, tại công trường còn một số vật liệu xây dựng nên chủ đầu tư đã xây tiếp cho hết (?). Đến khi UBND phường phát hiện và yêu cầu ngừng thi công một lần nữa thì chủ đầu tư mới ngưng hẳn. Ông Phong nói: “Hiện nay công trình đã ngưng thi công, chủ đầu tư đã mua lưới B40 rào lại rồi”.Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng: “Thời gian gần đây, UBND phường có kiểm tra lại công trình trên không? Hiện nay công trình trên vẫn đang được thi công, ông có biết không?”, ông Phong nói do gần đây ông bận nhiều việc quá nên không có thời gian. Việc kiểm tra các công trình vi phạm dựa hết vào đội thanh tra địa bàn. Ông Phong lý giải: hiện nay chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý vi phạm nên việc lập biên bản công trình không phép rất chậm. “UBND phường chỉ phát hiện và báo Thanh tra Sở Xây dựng (đội thanh tra địa bàn) để lập biên bản. Nếu họ không tới thì mình phải chờ vì hiện nay tuy cán bộ địa chính được lập biên bản vi phạm xây dựng nhưng chưa có mẫu biên bản. Phó chủ tịch UBND phường không có thẩm quyền yêu cầu ngưng thi công” - ông Phong nói.