Xây nhà không phép: Do địa phương buông lỏng!

Phải quy trách nhiệm cá nhân Nhận quyết định buộc tháo dỡ nhà vì xây không phép trên đất quy hoạch, anh T., công nhân KCN Vĩnh Lộc, ngồi bệt xuống đất như người mất hồn. Anh mếu máo: “Rồi đây vợ tôi cùng hai đứa nhỏ không biết sẽ ở đâu. Thế là mất hết hơn 300 triệu đồng, số tiền mà cả hai vợ chồng phải dành dụm gần 10 năm qua và vay mượn khắp nơi”. Khi mua nhà, anh và chủ nhà chỉ thỏa thuận bằng giấy tay với giá thấp (theo lời “cò”) để đóng thuế ít. Anh lại chủ quan không tìm hiểu kỹ càng, để rồi giờ đây gia đình phải khổ. Dạo một vòng các quận, huyện ngoại thành, rất dễ tìm thấy những khu dân cư tự phát nhếch nhác, không có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Cư dân tại đó đa phần có hoàn cảnh giống anh T. Mỗi năm, hàng trăm căn nhà không phép được mọc lên nhưng địa phương chỉ cưỡng chế tháo dỡ vài chục căn, số còn lại vẫn ngang nhiên tồn tại. Nguyên nhân thường do “thiếu lực lượng kiểm tra, quản lý”. Theo một cán bộ thanh tra nhân dân tại một địa bàn “nóng” về xây dựng không phép, sự thật không phải như vậy. Lâu nay, việc thanh tra xây dựng lập biên bản xây nhà không phép rồi yêu cầu đình chỉ thi công bấy lâu nay chỉ là để… đối phó với cấp trên. Đa số nhà không phép chỉ mọc lên sau khi chủ nhà đã “chung chi” cho thanh tra xây dựng và coi đó là “bùa hộ mạng”. Chắc chắn không người dân nào dám bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây nhà để rồi bị đập bỏ. Đó là về phía thanh tra xây dựng, vậy còn trách nhiệm của địa phương? Nhắc tới nhà không phép, lâu nay lãnh đạo địa phương thường có tâm lý đổ lỗi do người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người lén lút xây nên địa phương không biết. “Tất cả lý do trên chỉ nhằm để bao biện cho sự thiếu trách nhiệm của thanh tra xây dựng, sự thờ ơ đến mức đáng ngạc nhiên của lãnh đạo địa phương” - vị cán bộ trên nói. Để tránh cảnh người dân mất trắng tiền của, lãng phí cho Nhà nước (phải lập đoàn cưỡng chế vừa tốn thời gian, tiền bạc), đã đến lúc cần xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra sai phạm về xây dựng. Một căn nhà không phép mọc lên, cán bộ phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo phường, xã (cụ thể là chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách xây dựng) cũng không thể vô can. Có như thế những khu dân cư nhếch nhác mới không còn cơ hội mọc lên và nhiều người không còn phải rơi nước mắt khi hàng trăm triệu đồng của mình trong nháy mắt chỉ còn là đống đổ nát. ____________________________________________ Tiếp tục đợt cưỡng chế nhà xây không phép, ngày 22-5, xã Vĩnh Lộc A cùng đội thanh tra cơ động của Sở Xây dựng, đội Thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn đã tháo dỡ thêm 22 căn nhà không phép. Xã còn lập biên bản vi phạm hai công trình xây dựng đã hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều người dân thắc mắc: Tại sao có nhà bị cưỡng chế, nhà không bị. Đáng chú ý, một số căn nhà tại tổ 11, ấp 4 sau khi bị tháo dỡ đã được cất lại một cách khẩn trương. Ông Trần Quốc Quay, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, giải thích: “Trường hợp không bị cưỡng chế là những căn nhà đã tồn tại từ lâu, nay người dân xin phép sửa sang. Hoặc cũng có người dân địa phương có đất rộng nhưng nhà ở quá chật hẹp xin phép xây nhà cho con cái. Còn các trường hợp nhà bị cưỡng chế được cất lại, xã sẽ tiếp tục tháo dỡ”. N.NGHĨA ghi