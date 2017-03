Xe ba gác thoải mái chạy trên đường cấm?

Nhưng theo khảo sát của chúng tôi, hiện xe ba gác vẫn chạy thoải mái trên những tuyến đường bị cấm như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Thành Thái, Lý Thường Kiệt… mà không bị CSGT xử phạt. Sở GTVT vừa phải có văn bản đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp tăng cường xử phạt xe ba gác đi vào đường cấm” - một cán bộ Phòng Quản lý khai thác hạ tầng (Sở GTVT) thông tin.

Một chủ xe ba gác máy đang chờ chở hàng trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Ảnh: V.THUẬT

Tuy nhiên, nhiều CSGT khẳng định họ không hề lơ là việc xử phạt mà chủ yếu do chủ xe ba gác “canh” những lúc không có CSGT để chạy bừa. Thiếu tá Trần Hồng Minh, Đội trưởng Đội CSGT - cơ động - phản ứng nhanh (Công an quận Tân Bình), nói thêm: Việc xử phạt người chạy xe ba gác cần phải làm thường xuyên và kết hợp với biện pháp tuyên truyền thì mới có hiệu quả. Thời gian qua, Công an quận Tân Bình đã cử lực lượng tuyên truyền xuống các khu phố để nói chuyện với người dân. Kết quả, nhiều chủ xe ba gác trong quận đã viết cam kết chuyển đổi sang nghề khác.

Trung tá Nguyễn Ngọc Loan, Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt), cũng dẫn chứng: Hiện nhiều địa phương hỗ trợ người chạy xe ba gác chuyển đổi nghề rất tốt, nhờ vậy số lượng xe ba gác vi phạm giảm mạnh. Đơn cử, quận Tân Phú đã hỗ trợ mỗi người 5 triệu đồng, đồng thời cho vay ưu đãi không lãi suất thêm 10 triệu đồng. Cạnh đó, chủ xe còn được mang xe về rã bán phế liệu.

Cũng theo ông Loan, hiện lực lượng CSGT vẫn xử phạt nghiêm các xe ba gác đi vào đường cấm hoặc đường có biển giới hạn thời gian. Tuy nhiên, phần lớn những người vi phạm đều bỏ xe, không ký vào biên bản vi phạm. Chỉ trong tháng 12-2011, Đội CSGT Bến Thành đã chuyển hơn 70 xe cho đơn vị tiêu hủy. “Có nhiều khi xe ba gác chất cao như núi tại nhà kho tạm giữ. Tôi khẳng định việc xử lý các xe ba gác vi phạm vẫn đang được thực hiện quyết liệt” - Trung tá Loan cho biết.

VĂN THUẬT