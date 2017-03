Xe ben “trôi” tự do cuốn nhiều học sinh vào gầm

Thông tin ban đầu cho biết xe tải ben biển số 60S-3375 chở đá xây dựng chạy đổ dốc Tân An với tốc độ kinh hoàng, lái xe do không thắng được đã nhảy ra khỏi cabin. Chiếc xe ben “trôi” tự do khoảng 200 m khi học sinh Trường THCS Tân An đang tan trường nên đã cuốn hàng loạt học sinh và hai mẹ con đi xe máy (biển số 86H2-6193) vào gầm xe. Sau khi kéo lê các nạn nhân hơn 20 m, chiếc xe tông đổ hai cây gỗ và làm sập nửa văn phòng làm việc của Bảo hiểm nhân thọ thị xã La Gi mới dừng lại. Nhiều nhân chứng cho biết một em học sinh bị cuốn vào gầm xe, sau khi xe dừng lại em đã chui ra khỏi gầm, sợ hãi chạy thẳng về nhà. Nạn nhân thiệt mạng tại chỗ được xác định là em Nguyễn Nhật Lam, học sinh lớp 8 Trường THCS Tân An. Ngoài ra, tài xế xe ben cũng bị gãy chân khi nhảy từ cabin xe xuống đường. Các nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu tại BV Đa khoa thị xã La Gi.

Sáng 15-4, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xe tải đâm thẳng vào cửa hàng kinh doanh mặt hàng nông nghiệp ven quốc lộ 1A (địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) do ông Lâm Thái Bình làm chủ.

Xe tải gây tai nạn do tài xế Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, quê Long An) điều khiển. Khoảng 21 giờ ngày 14-4, anh Phong cho dừng xe chờ bốc dỡ hàng thì bất ngờ lao qua đường tông thẳng vào một người đang chạy xe máy rồi cuốn nạn nhân xuống gầm, kéo đi nhiều mét. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe tải lao thẳng vào cửa hàng đồng thời là nhà ở của ông Bình, xe chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào năm chiếc máy cày trưng bày bên trong.

PH.NAM - X.NGỌC