Xe bị ép chạy lùi gắn biển số xanh giả chạy vào đường cấm

Liên quan đến xe Camry biển số xanh 80A-234.56 bị xe bốn chỗ ép chạy lùi trên đường phố Hà Nội vì xe 80A lấn vào làn ngược chiều để lưu thông, một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM tại Cục CSGT cho biết: Biển số xanh “siêu đẹp” trên được cấp cho một chiếc xe của Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Hoàng Quân, kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, chiếc xe trong clip bị tung lên mạng xã hội không phải là chiếc xe được cấp biển số.



Theo Cục CSGT, xe Camry bị ép chạy ngược này gắn biển số giả. (Ảnh cắt từ clip)

“Ngay sau khi xem clip chiếc Camry lấn tuyến bị ép chạy ngược, Cục CSGT nhận thấy đó là xe mang biển số giả vì biển số 80A-234.56 được Bộ Công an cấp cho một chiếc xe khác. Cục CSGT đã chỉ đạo toàn bộ chốt trên toàn quốc truy tìm chiếc xe trên, đưa về trụ sở để làm rõ” - người này nói.

Về băn khoăn của bạn đọc tại sao xe tư nhân lại được cấp biển số xanh, người này thông tin: “Chiếc biển số trên được Bộ Công an cấp cho Công ty Hoàng Quân theo diện phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành”.

Vị này giải thích thêm: Xe có thể phục vụ nghiệp vụ an ninh, tình báo, kinh tế... hoặc bất cứ nghiệp vụ nào đó để đảm bảo an ninh. Đã là nghiệp vụ của ngành thì không được tiết lộ và biển nghiệp vụ có thể cấp trong 1-2 năm hoặc vài tháng rồi thu hồi.

Theo quy định (phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014): Cấp biển xanh cho xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được bộ trưởng Bộ Công an hoặc tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt.

“Bộ Công an cấp biển xanh cho Công ty Hoàng Quân là đúng quy trình, nghiệp vụ, thực hiện theo đúng quy định” - ông nói.