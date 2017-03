Xe bị nạn ở đèo Khánh Lê do tài xế giẫm thắng liên tục

Vừa có kết luận giám định kỹ thuật xe ô tô 43S-6420 bị tai nạn tại đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng (địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) ngày 7-6 khiến bảy người chết và 22 người bị thương.

Theo kết quả giám định, hệ thống lái của xe tốt. Hệ thống thắng chân có trạng thái kỹ thuật tốt, không có biểu hiện hư hỏng. Quan sát phần thắng đỗ (kiểu thắng tự hãm trên truyền động) thấy đang ở trạng thái tự hãm, có màu gạch nung đỏ, bố thắng cháy xém (chứng tỏ thắng tự hãm đã hoạt động trong một thời gian tương đối dài khi xe đang chạy trước khi xảy ra tai nạn. Thắng đỗ hoạt động là do nguồn cung cấp khí nén bị ngưng cung cấp). Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa kết luận: Xe bị tai nạn là do hệ thống khí nén không cung cấp đủ khí nén làm thắng chân giảm và mất dần tác dụng; thắng đỗ đã tự động làm việc là do tài xế xe tác động đến thắng đỗ khi thắng chân mất dần tác dụng hoặc để quên thắng đỗ tự động làm việc trước khi xe lăn bánh. “Trong cả hai trường hợp này thì nguyên nhân kỹ thuật vẫn là do sự cố phần khí nén trong hệ thống thắng kiểu khí nén - thủy lực của xe” - kết luận cho hay.

Về nguyên nhân chủ quan, có thể tài xế thao tác thắng sai kỹ thuật trên đoạn đường có dốc dài, tác động vào thắng chân liên tục vượt quá tần suất cho phép (tối đa 10 lần/phút) làm áp suất khí nén cung cấp liên tục giảm, dẫn đến giảm dần hiệu quả thắng và mất tác dụng.

LÊ XUÂN