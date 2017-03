Xe biển số đỏ đổ bậy bùn non

Chiếc xe do Dương Minh Hùng điều khiển, có giấy phép lưu hành và giấy phép lái xe quân sự.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại vị trí này một đống bùn non dài cả trăm mét chạy dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ và có nguy cơ lấp luôn một cống thoát nước. Tài xế Hùng cho biết số bùn non này là của một dự án cao ốc gần cầu kênh Tẻ (quận 7), việc đổ bùn là có giấy phép. Tuy nhiên, ông Hùng không xuất trình được giấy phép cho lực lượng kiểm tra. Cũng theo ông Hùng, có khá nhiều xe tải thường đổ bùn non ở đây.

Chiếc xe biển số đỏ KP-3923 bị bắt quả tang đổ bậy bùn non ven đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè. Ảnh: MP

Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hùng về hành vi đổ bậy đất phế thải ở hành lang an toàn đường bộ ngoài đô thị với mức phạt 7,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu thu dọn lượng bùn non đã đổ. Có mặt tại hiện trường, một cán bộ Huyện đội huyện Nhà Bè cho hay: Theo quy định của ngành, xe biển số quân đội không được làm kinh tế. Việc đổ bùn có thể do lái xe “tranh thủ kiếm thêm”, huyện đội sẽ báo cáo để đơn vị quản lý chiếc xe này chấn chỉnh.

Theo ông Lê Hoàng Nam, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT số 7, Thanh tra GTVT cùng Thanh tra Xây dựng quận 7 và huyện Nhà Bè thường xuyên theo dõi và đã bắt quả tang nhiều trường hợp đổ bậy bùn non ở khu vực Nam Sài Gòn. “Ngoài việc phạt tiền, chúng tôi còn yêu cầu người vi phạm dọn sạch lượng bùn đổ bậy. Nhờ đó, tình trạng đổ bậy bùn non trên địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè đã giảm rõ rệt. Chỉ có điều gần đây, tình trạng xe biển đỏ đổ bậy lại gia tăng đáng ngại” - ông Nam nói.

M.PHONG