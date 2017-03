Xe buýt Bà Rịa - Vũng Tàu chặn xe buýt Đồng Nai

Cuộc chặn xe hi hữu này diễn ra ngay trên quốc lộ 51, đoạn trước bến xe buýt Gò Dầu, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), kéo dài từ 5g30 đến hơn 17g cùng ngày mới được giải tỏa. Vụ việc khiến đoạn đường trên ùn tắc giao thông, lưu thông bị gián đoạn. Hàng trăm hành khách đi xe buýt trên cả hai chiều phải chịu thiệt và bị ảnh hưởng đến thời gian, công việc. Nhiều hành khách phải bỏ xe buýt đón xe dù để đi tiếp với giá cao.



Nguyên nhân vụ việc được xác định do các thành viên “xe buýt Vũng Tàu” không đồng ý với quyết định cho “xe buýt Đồng Nai” được phép chạy từ TP Biên Hòa về chợ Tân Thành theo sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thay cho điểm cuối là tuyến xe buýt Gò Dầu như cũ. Họ cho rằng làm như vậy là cho phép xe buýt Đồng Nai “lấn” tuyến đường của xe buýt Bà Rịa - Vũng Tàu đến 7,5km.



Ông Cao Văn Xuân, chủ nhiệm HTX vận tải du lịch Đồng Tiến, cho biết: “Việc chạy xe sang huyện Tân Thành là do chúng tôi được Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận. Các nhân viên, tài xế tuyến xe buýt số 6 chặn xe không cho đi là không hợp lý”. Trong khi đó, ông Vũ Thanh Hùng, chủ nhiệm HTX vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị quản lý tuyến xe buýt số 6, nói: “Việc chặn xe của các xã viên là sai, nhưng do các anh em xã viên bức xúc mà thôi”.



Chiều 1-9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Triết, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết sở dĩ xảy ra việc trên là do tuyến xe buýt số 6 không muốn chia sẻ hành khách đi trên tuyến 11. “Nếu HTX nào có kiến nghị, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét, nhưng quan điểm của sở là phải tập trung ba tuyến xe buýt trên về một điểm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, vừa dễ quản lý, đồng thời đảm bảo được an toàn trật tự giao thông và quyền lợi của các HTX được công bằng” - ông Triết nói.19g cùng ngày, 23 xe buýt tuyến số 6 đã kéo đến đậu dọc đường Hoàng Diệu và Trương Vĩnh Ký (P.1, TP Vũng Tàu) - nơi có trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Trên một số xe có giăng băngrôn yêu cầu Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục hồi điểm cuối của tuyến xe buýt như ban đầu. Một số tài xế bức xúc đặt câu hỏi vì sao xe buýt tuyến 11 của Đồng Nai lại được sang địa phận của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 7km, nhất là thời điểm gần lễ 2-9, làm tuyến xe buýt số 6 mất khách. Sau khi được lãnh đạo của Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải thích về thẩm quyền giải quyết sự việc cũng như việc để nhiều xe là gây mất trật tự, an toàn giao thông, đến khoảng 20g cùng ngày các tài xế xe buýt tuyến số 6 đã đồng ý lái xe ra về.



