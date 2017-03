Xe buýt bị đòi nợ 9,5 tỉ đồng

Tại TPHCM có gần 10 HTX xe buýt nhóm 1 (Suzuki 12 chỗ) và nhóm 2 (loại 40 chỗ), trung bình mỗi HTX bị truy thu tiền trợ giá khoảng 1 tỉ đồng. Điều này đang khiến các HTX như “ngồi trên lửa” vì tiền đã chia hết cho xã viên, nay khó có thể đòi lại.





Trong vòng 6 tháng, các xã viên chạy xe buýt loại 12 chỗ

phải trả lại tiền trợ giá năm 2009 cho TP. Ảnh: TẤN THẠNH



TP kiên quyết đòi

Tiền đã chia, khó thu hồi!

Khó nhưng vẫn phải truy thu! Ông Lê Hải Phong, Giám đốc trung tâm, cho biết dù Sở GTVT đã có kiến nghị nhưng quyết định cuối cùng của UBND TP là vẫn phải truy thu số tiền trên nên trung tâm đã có văn bản gửi các HTX để có phương án thu hồi dần trong 6 tháng. Hiện có 8 HTX có xe nhóm 1 và 2 phải “trả nợ” gồm: HTX Vận tải số 28, HTX Vận tải số 14, HTX Vận tải hành khách hàng hóa và du lịch số 15, HTX Vận tải số 26, HTX Vận tải Bà Chiểu – Chợ Lớn, HTX Vận tải và Du lịch Phương Nam, HTX Vận tải và Du lịch Việt Thắng và HTX Vận tải Hành khách Hiệp Lực.



“Cái khó hiện nay của nhiều HTX là vấn đề thu hồi tiền của các xã viên đã bán xe và ra khỏi HTX. Về tình đúng là khó thu hồi, nhưng về lý các HTX dựa trên hợp đồng đã ký trước đó với xã viên để thu hồi số tiền trên”- ông Phong nói.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 10-2009, UBND TPHCM ban hành Quyết định 77/2009/QĐ-UBND (tạm gọi đơn giá mới) về đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP, có hiệu lực từ ngày 1-1-2009 để thay thế Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND (tạm gọi đơn giá cũ) ban hành từ năm 2008.Theo đó, mức trợ giá cho xe nhóm 1 là 4.171 đồng/km, thấp hơn đơn giá cũ 1.280 đồng/km; xe nhóm 2 là 8.816 đồng/km, thấp hơn đơn giá cũ là 188 đồng/km.Với đơn giá này, các HTX xe buýt đã lỡ nhận tiền trợ giá do Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng - Sở GTVT (gọi tắt là trung tâm) tạm ứng từ đầu năm 2009 theo đơn giá cũ, nay buộc phải trả lại cho ngân sách TP 9,5 tỉ đồng.Nhận thấy tình hình không ổn, tháng 6-2010, Phó Giám đốc Sở GTVT TP, ông Dương Hồng Thanh, đã có văn bản gửi UBND TP kiến nghị việc không thu hồi số tiền trợ giá 9,5 tỉ đồng cho các xe buýt nhóm 1 và 2.Nguyên nhân do đơn giá chi phí hiện tại cho các xe này giảm đi rất nhiều so với trước đây (tỉ lệ giảm khoảng 16,2%), không đủ cho các HTX trang trải hoạt động. Chưa kể, số tiền trợ giá năm 2009 đã được phát đều cho các xã viên, việc truy thu sẽ gặp nhiều khó khăn.Do đó, Sở GTVT kiến nghị dời thời điểm có hiệu lực của Quyết định 77 đến ngày 1-11-2009, đồng thời xem xét lại chi phí trợ giá mới cho phù hợp với thực tế. Đến ngày 25-11-2010, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài đã có văn bản phúc đáp Sở GTVT.Theo đó, UBND TP vẫn giữ quan điểm chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính là truy thu số tiền 9,5 tỉ đồng trợ giá năm 2009 cho các xe buýt thuộc nhóm 1 và 2, không có máy lạnh tham gia vận chuyển hành khách.UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT và trung tâm phải nhanh chóng xác minh cụ thể số tiền phải thu hồi đối với từng HTX để nộp ngân sách Nhà nước. Thời gian thu hồi trong 6 tháng (kể từ ngày 25-11-2010), đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.Trong tình trạng “ngồi trên lửa”, gần chục HTX có xe buýt nhóm 1 và 2 đã gửi văn bản kiến nghị khắp nơi để “cầu cứu” với hy vọng không phải trả lại 9,5 tỉ đồng tiền trợ giá.Ông Trần Trọng Thảo, Chủ nhiệm HTX Vận tải và Du lịch Phương Nam, cho biết HTX có 32 xe loại 12 chỗ, nếu phải đóng tiền truy thu năm 2009 thì số tiền là 1,08 tỉ đồng, mỗi xã viên trung bình đóng 33 triệu đồng.“Tuy nhiên, thực tế rất khó đòi lại số tiền trên bởi khi chi trả trợ giá từ ngày 1-1-2009, trung tâm chi theo đơn giá của Quyết định 44, nhận tiền là chúng tôi phát ngay cho xã viên chứ đâu có quyền giữ lại và cũng đâu biết sẽ có đơn giá mới thấp hơn đơn giá cũ. Chưa kể, do đơn giá mới thấp nên HTX có 10 xã viên xin nghỉ, sang xe cho người khác chạy nên rất khó để truy thu những người này. Giờ HTX không biết phải xoay xở thế nào nếu thời hạn đến?”- ông Thảo nói.Tương tự, ông Nguyễn Chí Mạnh, Chủ nhiệm HTX Vận tải số 14 (đơn vị có 84 xe nhóm 1 và 44 xe nhóm 2), nhẩm tính: Số tiền bị truy thu của HTX tổng cộng là 1,2 tỉ đồng, tuy nhiên hiện đã có 30 xã viên nghỉ việc trước tháng 10-2010 nên khả năng đòi lại tiền rất khó.Ngoài ra, nhiều xã viên đang hoạt động tại HTX có hoàn cảnh khó khăn, chạy xe chỉ đủ trang trải hằng ngày nên HTX không biết “vịn” vào đâu để thu hồi tiền.Việc buộc phải truy thu số tiền trên đang khiến các xã viên lo lắng, nhiều xã viên đã xin nghỉ, bỏ chuyến... gây ảnh hưởng đến hoạt động xe buýt.Đơn cử như HTX Vận tải Bà Chiểu – Chợ Lớn đã “kêu” liên tục nhiều tháng nay vì không quản lý được xe 12 chỗ tự ý ngưng hoạt động, mặc dù HTX đã vận động và bớt chi phí quản lý để khuyến khích họ nhưng chẳng ăn thua gì.Về quan điểm của mình, Liên minh HTX TPHCM cũng cho rằng khó truy thu số tiền các xã viên đã tạm ứng theo đơn giá cũ vì khi tạm ứng họ đã trang trải cho chi phí hoạt động, một số xã viên đã bán xe và xin ra khỏi HTX.