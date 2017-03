Xe buýt "chết" vì "lô cốt"

Chạy trời không khỏi "lô cốt"



"Đường sá TP.HCM giờ chỗ nào cũng thấy "lô cốt" mọc lên, như xe hai bánh còn ráng len lỏi, chứ xe buýt cồng kềnh thì chỉ có nước chịu trận kẹt cứng mỗi khi đụng "lô cốt". Tuyến buýt tôi phụ trách đi từ Thủ Đức về Q.8 liên tục đụng "lô cốt". Bữa trước "lô cốt" trên đường Trường Chinh vừa dỡ, tài xế chúng tôi chưa kịp thở phào thì "lô cốt" khác lại dựng lên ngay sát ngã tư Bảy Hiền khiến kẹt xe còn khủng khiếp hơn. Cứ chiều chiều là xe buýt xếp hàng dài từ tận đường Xuân Hồng kéo qua đường Xuân Diệu, có khi cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi đây. Qua đường Ba Tháng Hai lại tiếp tục ùn tắc do đường này cũng dính "lô cốt", đoạn trước Bưu điện Q.5 cũng lù lù một cái "lô cốt", cái nào cái nấy rào chắn hàng tháng trời không thấy tháo dỡ. Ngay ngã tư Phú Nhuận thì có đến 2 cái "lô cốt" án ngữ, bắt buộc xe buýt phải thay đổi lộ trình, rẽ vô đường Trần Huy Liệu hoặc Thích Quảng Đức gây kẹt cứng tại các đường này. Hồi trước chạy từ đầu bến đến cuối bến mất 1 tiếng rưỡi, hiện nay thời gian kéo dài gấp đôi, tài xế vừa về đến bến là quay đầu ngay, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, mệt không chịu nổi" - anh Lưu Minh Hải, tài xế tuyến Bến xe Q.8 - Đại học Quốc gia TP.HCM.



Quá mệt mỏi!



"Ngã bảy Lý Thái Tổ là điểm nóng về kẹt xe từ trước tới nay, giờ lại mọc lù lù một cái "lô cốt" khiến tài xế chúng tôi khốn khổ, cứ qua đây là nhích từng chút. Hành khách than trễ giờ, còn lái xe thì căng cả đầu óc, quá mệt mỏi, chưa kể nhiên liệu tiêu hao nhiều hơn trước do thời gian vận hành trên đường kéo dài ra. Thời gian qua, hàng loạt tài xế chạy trên tuyến này đã bỏ việc do không chịu nổi áp lực công việc. Do thiếu tài xế nên giờ tôi phải "ôm sô" đến 15 chuyến/ngày, tăng thêm 5 chuyến so với trước, không có cả thời gian nghỉ ngơi" - anh Hồ Minh Trọng, tài xế tuyến Bến xe Chợ Lớn - ngã ba Tân Vạn.

P.Thanh (ghi)