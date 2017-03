Xe buýt cho phụ nữ: Đề xuất lạ!

“Tại cuộc họp ngày 23-12, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã chỉ đạo Transerco nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ” - ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), thông tin.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội cũng cho biết TP Hà Nội đã chính thức có văn bản quyết định tổ chức xe buýt dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Transerco tiến hành các công việc cần thiết để tuyến xe buýt dành cho phụ nữ bắt đầu chạy từ ngày 5-1-2015.

Theo kế hoạch, xe buýt dành riêng cho phụ nữ sẽ được bố trí trên ba trục chính bao gồm: Trục đường số 1 đi về phía Nam của thành phố (khu vực trục đường Giải Phóng). Trục số 2 là hướng về quốc lộ 6 (đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân). Trục số 3 là hướng quốc lộ 32 (Cầu Giấy - Xuân Thủy).

Từ khảo sát nảy ý tưởng!

Được biết lý do Hà Nội muốn nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ là dựa vào kết quả khảo sát 2.046 người của tổ chức ActionAid Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Kết quả khảo sát cho thấy có 57% phụ nữ (từ 16 tuổi trở lên) được hỏi cho rằng đường phố được coi là nơi có nguy cơ xảy ra các vụ quấy rối tình dục cao nhất. Trong đó, có 31% nữ sinh được hỏi cho biết từng bị quấy rối tình dục trên xe buýt. Nghiên cứu cũng chỉ ra những địa điểm công cộng khác mà phụ nữ có nguy cơ bị quấy rối tình dục là bến xe, công viên, nhà chờ xe buýt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số liệu trên được đưa ra tại hội thảo “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái - Nơi giấc mơ thành sự thật” diễn ra ngày 27-11 tại Hà Nội. Hội thảo do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam (Plan) và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) phối hợp thực hiện.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Minh Hằng - Phó Giám đốc CGFED thì hội thảo đó không phải tập trung vào vấn đề quấy rối tình dục trên xe buýt. “Các thông điệp chúng tôi hướng tới là xây dựng thành phố an toàn và thân thiện dành cho trẻ em gái, bao gồm nhiều vấn đề trong đó có giao thông và các phương tiện công cộng. Mục đích nhằm có thêm những phương tiện giao thông an toàn và thân thiện hơn cho phụ nữ và trẻ em gái” - bà Hằng nói.

Khi được hỏi về ý tưởng của Hà Nội, với quan điểm cá nhân, bà Hằng cho rằng “dường như không cần thiết, không đến mức phải có một tuyến đường riêng như vậy”.

Biện pháp khác?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Plan thông tin tổ chức này đang triển khai chương trình dự án Thành phố an toàn, thân thiện với em gái tại năm thành phố trên thế giới, bao gồm: Hà Nội, Cairo (Ai Cập), Delhi (Ấn Độ), Kampala (Uganda) và Lima (Peru). Chương trình hướng tới việc tăng cường sự an toàn cho các em gái ở nơi công cộng; hỗ trợ các em gái trong việc đi lại tự do và an toàn trong thành phố…

Về đề xuất của Hà Nội, đại diện Plan cho rằng: Muốn đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái ở nơi công cộng hay trên các phương tiện giao thông công cộng, không thể chỉ áp dụng một biện pháp đơn lẻ. “Bên cạnh việc nâng cấp các cơ sở hạ tầng, tăng cường số xe buýt phục vụ để giảm quá tải thì việc nâng cao ý thức và thúc đẩy các hành vi tích cực là những can thiệp mấu chốt. Chỉ khi mỗi hành khách (bất kể nam hay nữ) hiểu được các hành vi quấy rối là sai trái, vi phạm pháp luật, làm tổn thương các em gái, từ đó sẵn sàng đối mặt với kẻ vi phạm thì vấn đề mới được giải quyết” - đại diện Plan phát biểu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cũng không đồng tình với đề nghị này. “Việc phải có một tuyến xe buýt riêng cho phụ nữ thì chẳng khác nào làm xấu bộ mặt thủ đô. Chuyện quấy rối trên xe buýt là có thật nhưng phải có biện pháp xử lý khác. Về mặt hạ tầng thì cũng có thể dành riêng ra một tuyến xe buýt như thế nhưng làm như vậy sẽ khiến cho nhiều người băn khoăn, buồn cười, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm” - ông Hùng nói.