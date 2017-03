Xe buýt đang bị bỏ rơi

Từ năm 2003, TP.HCM đưa 1.318 xe buýt mới vào chạy trên các tuyến và 400 xe khác dùng đưa đón công nhân, học sinh, sinh viên. Đến nay nhiều xe bắt đầu xuống cấp trong khi TP vẫn chưa có chương trình thay thế, phát triển xe buýt mới.

Cũ nát, xuống cấp

Theo ông Trần Văn Nuôi, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-05V, trước năm 2010, cứ 10 xe buýt vào kiểm thì có đến 2-3 xe bị đánh “rớt” ngay lần đầu vì không đạt các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Gần đây, do chủ và lái xe chăm sóc xe kỹ hơn trước khi đi kiểm định nên tỉ lệ bị “rớt” giảm xuống còn khoảng 10%. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V (nơi thường có nhiều xe buýt vào kiểm định), cũng cho biết tỉ lệ xe buýt bị “rớt” là 15%-16%, cao hơn so với các loại xe khách khác.

Bus 2003: Hỏng thắng vẫn chạy

Kết quả kiểm định từ nhiều trung tâm khác cho thấy tình trạng chung của dàn xe buýt đầu tư từ năm 2003 là: thùng xe mục nát, lớp sơn bên trong và ngoài bong tróc, ghế nệm rách nát, đèn trước và sau mờ, kính nứt vỡ… Đặc biệt, động cơ (máy) bị hao mòn lớn nên xe thường xả khói đen; hệ thống lái bị rơ nặng và thắng thường ít ăn. Đây là những yếu tố gây nguy cơ lớn về mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Một xe buýt đang xả khói đen mù mịt ra đường. Ảnh: HTD

Theo ông Hùng, do xe buýt liên tục phải đề pa bằng số lớn để ra vào các trạm dừng và thắng gấp trên đường phố nên tần suất hoạt động của hệ thống máy, thắng, lái luôn cao. Điều này khiến xe buýt bị hư hao nhanh hơn xe khách cùng loại chạy đường dài.

Hư hỏng vì thiếu chăm sóc

Ông Phùng Đăng Hải, Giám đốc Liên hiệp HTX Vận tải TP (xe buýt Liên hiệp), đánh giá: tình trạng xe buýt xập xệ gây mất an toàn kỹ thuật và môi trường thường rơi vào các chủ xe thiếu chăm sóc kỹ thuật xe hằng ngày. Ông Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở GTVT, nhìn nhận: với các đơn vị không có bộ phận chăm sóc kỹ thuật chuyên nghiệp (mà “khoán” việc trên cho chính chủ, lái xe), xe buýt thường bị xuống cấp rất nhanh.

Theo ông Đoàn Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc Saigon Bus, đơn vị này cũng có nhiều xe xuống cấp nhanh do tần suất hoạt động cao. Nhưng do đây là doanh nghiệp quản lý tập trung nên có thể cân đối từ các nguồn thu khác để trung, đại tu xe. Hiện có gần 50/270 xe của Saigon Bus mua từ dự án 1.318 bị xuống cấp nặng, đơn vị đã đề nghị TP cho thanh lý trước hạn định của dự án và sẽ dùng quỹ phát triển sản xuất để trả nợ cho số xe này, đồng thời mua xe mới thay thế. “Xe đã hư hỏng nặng, bỏ tiền sửa còn tốn hơn là bán đi và thêm tiền mua xe mới” - ông Tâm cho biết.

Thiếu tiền, chủ xe không “mặn” đầu tư

3.700 tỉ đồng là số tiền ngân sách TP.HCM đã trợ giá cho xe buýt trong tám năm qua. Đó là chưa kể cả ngàn tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phương tiện (dự án 1.318 xe buýt và dự án 400 xe buýt đưa rước học sinh - sinh viên), chi phí quản lý, điều hành, đầu tư hệ thống trạm dừng, nhà chờ và các cơ sở hạ tầng khác cho xe buýt… Dù xe buýt chỉ chạy 180-220 km/ngày nhưng khi đạt khoảng 1.000 km sẽ bị hao mòn, hư hỏng nhiều hơn loại xe chạy đường dài với 400-500 km/ngày và đạt 2.500-3.000 km. ÔngNGUYỄN VĂN HÙNG, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V

Theo ông Phùng Đăng Hải, nhiều xe buýt xuống cấp không được sửa chữa là do chủ xe đang chờ chi trả khoản tiền chi phí chạy xe của năm 2009 và các tháng đầu năm 2010. Hiện toàn liên hiệp còn bị TP “nợ” hơn 30 tỉ đồng. Saigon Bus cũng đang bị TP “nợ” hơn 13 tỉ đồng.

“Hiện giá phụ tùng, vật liệu áp dụng trong đơn giá chi phí do Viện Kinh tế xây dựng từ năm 2007 đã lạc hậu. Chưa kể 80% phụ tùng cho xe buýt đều nhập khẩu trong khi giá vàng, đôla tăng cao trong thời gian qua khiến giá phụ tùng tăng theo nên chủ xe không muốn bỏ tiền đầu tư tiếp” - ông Phùng Đăng Hải nói.

Theo ông Dương Hồng Thanh, chuyện nhà nước “nợ gối đầu” quá lâu đang gây bức xúc cho các doanh nghiệp, HTX xe buýt. Trước mắt, Sở GTVT đã đề nghị và được TP chấp thuận chi trả khoảng 120 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ xe, từ khi TP chi đến lúc họ nhận được tiền còn phải qua nhiều thủ tục rất mất thời gian. Vì thế, trước mắt họ cứ… “bỏ lơ” xe trong tình trạng rệu rã.

Ông Dương Hồng Thanh cho biết những ngày tới, Sở GTVT và Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ lập các tổ, đội kỹ thuật đi kiểm tra thường xuyên và đột xuất xe buýt ở các bến đầu, bến cuối. Chỉ xe nào đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được phép lăn bánh.

Đề xuất tăng giá vé thêm 1.000 đồng/lượt Theo ông Phùng Đăng Hải, bản chất của việc trợ giá cho xe buýt hiện nay là bao cấp một phần cho hành khách đi lại. Ví dụ, giá vé hiện nay là 3.000 đồng/lượt/người thì học sinh, sinh viên chỉ phải trả 1.050 đồng, phần còn lại do ngân sách nhà nước bao cấp. Muốn “cứu” xe buýt khỏi tình trạng hiện nay thì nâng giá vé lên 4.000-5.000 đồng là một giải pháp tốt. “Chỉ cần nâng thêm 1.000 đồng/lượt/người thì mỗi ngày TP có 30 tỉ đồng, mỗi năm có 360 tỉ đồng để trả đúng, đủ và nhanh gọn cho các doanh nghiệp, HTX xe buýt” - ông Hải nói. Tuy nhiên, Sở GTVT cho biết nếu tăng giá vé sẽ không khuyến khích được người dân đi xe buýt. Do đó, dù cách tính như đề xuất của ông Hải đã được nghiên cứu nhưng Sở GTVT và UBND TP vẫn phải xem xét thận trọng.

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG