Xe buýt đang đậu trên đường bốc cháy

Xe buýt bị cháy mang biển số 53N-4562 chạy tuyến Chợ Lớn - Chợ Đệm của Hợp tác xã 28. Xe do tài xế Hứa Khắc Quý điều khiển. Khi đến địa điểm trên, tài xế Quý đậu xe lại ven đường để nhờ sửa chữa xe, trên xe không có khách. Sau đó, anh Quý đóng cửa xe đi công việc nhưng vẫn cho máy nổ. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe bị khói bao trùm và bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh dùng nhiều bình CO 2 dập lửa, lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng toàn bộ phần ghế và thân xe đã bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

D.THANH