Xe buýt đua, giám đốc sở giao thông vận tải chịu trách nhiệm

Ông Cự cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc quyết liệt với hai đơn vị kinh doanh xe buýt ở Phú Yên là DNTN vận tải - du lịch Anh Tuấn và DNTN vận tải - du lịch Cúc Tư để chấn chỉnh tình trạng xe buýt đua tranh hành khách gây mất an toàn giao thông.



Năm 2011, ở Phú Yên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do xe buýt tranh khách, phóng nhanh, vượt ẩu làm năm người chết và hơn 30 người bị thương. Phú Yên là một trong bảy tỉnh bị Thủ tướng phê bình vì để số người chết do tai nạn giao thông tăng liên tục trong hai năm 2010- 2011.



Theo NGÂN SƠN (TTO)