Xe buýt lao vào quán cà phê

(PL)- Sáng 26-12, xe buýt 53N-3921 tuyến Sài Gòn - Thới An do tài xế Đặng Bá Lưu điều khiển khi đến trước nhà 224 Đào Duy Anh (phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM), do tránh một thanh niên chạy xe máy ngược chiều với tốc độ cao nên xe buýt đã lao vào quán cà phê bên đường.

Tại hiện trường, cửa cuốn sắt, cửa kính, bàn ghế cùng nhiều vật dụng tại quán cà phê bị hư hỏng nặng, bức tường bên cạnh bị đổ sụp. Chị Phan Thị Hồng Thắm, người quản lý quán cà phê, cho biết: “May mắn là quán chưa mở cửa, nhân viên đang làm việc bên trong, xe buýt trống nên không có thương vong về người”. Xe máy tông xe tải, một người chết. - Khoảng 16 giờ ngày 26-12, trên đường Ngô Chí Quốc đoạn qua phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM xảy ra một tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một người chết. Khi anh Tô Văn Trắng đi xe máy đến địa điểm trên thì tông trực diện vào xe tải 54Y-8053 do tài xế Phạm Anh Thuận đang chạy từ hướng ngược lại khiến anh Trắng chết tại chỗ. XUÂN NGỌC - ĐĂNG LÊ