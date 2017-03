Xe ca đâm xe tải, 1 người chết, 10 người bị thương

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do xe ca mang biển kiểm soát 29B-05390 chạy theo hướng Đoan Hùng – Yên Bái do lái xe Lê Thanh Lực (SN 1969, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển đã lao thẳng vào xe tải biển kiểm soát 22C-00959 chạy chiều ngược lại do lái xe Phạm Xuân Tình (SN 1991, trú tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

Do va chạm mạnh, đầu của cả hai xe hư hỏng nặng, lực lượng cứu hộ phải dùng kích và máy cắt để phá ca bin mới đưa được lái xe ca ra khỏi buồng lái và đưa đi cấp cứu.

Theo TTXVN, mặc dù đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (huyện Đoan Hùng) tận tình cứu chữa nhưng do các vết thương quá nặng, đến sáng 2-9, lái xe ca Lê Thanh Lực đã tử vong. Hiện lái xe tải Phạm Xuân Tình vẫn trong tình trạng nguy kịch. Một số hành khách đi xe ca và người ngồi ghế phụ xe bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đã làm lưu thông qua tuyến đường bị ách tắc gần 4 tiếng đồng hồ.