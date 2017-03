Xe chất thải khủng từ Bình Phước về TP.HCM đổ bậy

Lúc 0 giờ 15 ngày 8-8, Đội 5 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an TP.HCM (PC49) kết hợp với Công an kinh tế huyện Nhà Bè, Công an xã Phước Kiển bắt quả tang xe ben 51C-360.72 đổ chất thải trái phép tại một khu đất trống thuộc ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Trước đó, các trinh sát của Đội 5 PC49 đã bám theo chiếc xe này hơn sáu tiếng, từ KCN Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước về đến tận huyện Nhà Bè. PC49 đã lập biên bản, lấy mẫu chất thải đưa đi giám định mức độ nguy hại. Đồng thời, tạm giữ xe ben cùng các giấy tờ liên quan để phục vụ điều tra. Theo tổ công tác của PC49, chiếc xe ben nói trên của Công ty TNHH Kỹ thuật - Môi trường Bắc Nam (trụ sở tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Xe này chỉ được chở 13 tấn nhưng lượng bùn chở trên xe hơn 31 tấn. “Xe chở quá nặng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất nguy hiểm. Thế nhưng không hiểu sao xe vẫn lọt được qua các chốt kiểm tra của CSGT tỉnh Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM” - một trinh sát của PC49 nói. Theo trinh sát này, trong quá trình đeo bám, anh thấy xe bị CSGT chặn lại ở một số chốt nhưng sau đó vẫn được cho đi. Xe ben chở chất thải bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: T.THANH Tài xế xe ben Trần Văn Thơm khai nhận chất thải được lấy từ Công ty TNHH C&T tại KCN Minh Hưng để đưa về đổ ở một công ty tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Trong ngày 7-8, Thơm đã chở trót lọt một chuyến. Đến chuyến thứ hai, khi xe đến địa bàn TP.HCM, Thơm nhận được điện thoại chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc Công ty Bắc Nam, đưa về đổ ở một khu đất đang san lấp mặt bằng tại huyện Nhà Bè. Lúc xe vào bãi đổ, ông Mạnh cũng có mặt. Tại hiện trường, ông Nguyễn Phú Thương, nhà thầu san lấp mặt bằng cho khu đất, khẳng định không quen biết với lãnh đạo Công ty Bắc Nam, cũng không thu tiền đổ chất thải từ công ty này. Thậm chí trước đó ông từng bắt quả tang xe của Công ty Bắc Nam lén đổ chất thải tại đây và đã nhờ Công an xã Phước Kiển xử lý. Tuy nhiên, tổ công tác của PC49 xác định ông Thương có quen với giám đốc Công ty Bắc Nam và sẽ điều tra làm rõ có hay không việc hai phía bắt tay nhau để đưa chất thải về đây đổ bậy. Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, việc PC49 theo dõi, bắt xe ben đổ chất thải nói trên nhằm mục đích điều tra mở rộng về một đường dây chuyên vận chuyển chất thải về TP.HCM xử lý lấy tiền nhưng thực chất lại đưa đi đổ bậy. TRUNG THANH