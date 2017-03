Xe chở 41 khách Trung Quốc gặp nạn tại Sa Pa

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân tử vong. Đồng thời động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Ông Phúc đề nghị chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai chỉ đạo ngành y tế tỉnh tập trung lực lượng y, bác sĩ, thuốc men để phục vụ công tác cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân, sớm cho người nhà nạn nhân tiếp nhận thi thể để gia đình an táng theo phong tục. Cùng với đó phải điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này...



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Internet

Ông Phúc cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp với công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với Công ty Du lịch hình ảnh Việt và việc vận chuyển khách du lịch của nhà xe Ngọc Toản theo quy định, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.



Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, vào lúc 7 giờ 40 ngày 16-3 trên quốc lộ 4D thuộc thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, huyện Sa Pa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách biển số 29B-093.86 của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Toản chở 41 khách du lịch người Trung Quốc của Công ty Du lịch hình ảnh Việt đi từ Sa Pa về Lào Cai va chạm với xe ô tô 29B-497.10 của Công ty TNHH MTV Minh Thành Phát và xe máy đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm ông Chảo Xìn Chin (ngụ xã Trung Chải, huyện Sa Pa) tử vong tại chỗ, 19 người khác bị thương.