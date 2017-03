Xe chở alumin-bauxite liên tiếp lật trên QL 20

Khoảng 11 giờ ngày 26-2, khi đi đến khúc cua tại dốc Cầu Tư (đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc), xe đầu kéo kéo theo rơmooc của Công ty Vận tải Sài Gòn do tài xế Võ Tấn Thuận điều khiển bất ngờ bị lật nghiêng vào bên phải đường.



Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết, chiếc xe đầu kéo chở khoảng 35 tấn alumin, chạy với tốc độ nhanh đến khúc cua trên thì bất ngờ bị lật nghiêng và đổ sang một bên đường. Toàn bộ alumin trên xe đổ văng vào sân nhà của hai hộ dân bên đường; trong đó, một hộ bị nhiều bao alumin đổ tràn vào khiến cổng và mái che sân nhà đổ sập xuống.



Trước đó, ngày 25-2, một chiếc xe chở alumin khác khi lưu thông qua nội thành Bảo Lộc, cũng do chở nặng, chạy nhanh đến đoạn có khúc cua đã bị lật nhào.



Hai vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng là điều đáng báo động về sự an toàn của những chiếc xe “khủng” chở alumin lưu thông trên Quốc lộ 20, nhất là ở những đoạn quốc lộ đi qua khu vực đông dân cư.



Các vụ lật xe chở theo hàng chục tấn alumin khiến nhiều người đi đường và những hộ dân sống cạnh tuyến Quốc lộ 20 bất an.



Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Vietnamplus