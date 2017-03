xe đầu kéo 63K-1948 do tài xế Nguyễn Phước Hùng (Long An) điều khiển đã va chạm với xe chở container 43X-0885 của tài xế Nguyễn Kim Xuân (TP Đà Nẵng) lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe 43X-0885 chở 25 tấn hạt nhựa đâm vỡ một đoạn lan can bảo vệ đường rồi lao xuống đường dân sinh nằm sâu hơn 3 m so với quốc lộ. Cả hai tài xế đều bị thương, hai ôtô hư hỏng nặng.

TL