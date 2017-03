Xe chở gia cầm ủi thẳng vào CSGT

Ban Chỉ đạo liên ngành phòng, chống dịch gia súc, gia cầm huyện Bình Chánh đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý chủ xe tải 53U-1551 và 53U-5902 do chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Theo ông Nguyên, sáng 24-2, đoàn kiểm tra kết hợp với lực lượng CSGT An Lạc yêu cầu xe 53U-1551 chạy từ hướng Long An vào TP.HCM dừng lại để kiểm tra số gia cầm trên xe. Tuy nhiên, tài xế đã quay đầu xe, tăng tốc bỏ chạy ngược về hướng Long An. Đoàn kiểm tra và CSGT đuổi theo, gọi điện thoại cho tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuyến đường giáp ranh huyện Bình Chánh và huyện Bến Lức (Long An) hỗ trợ. Khi tổ CSGT ra hiệu dừng xe, tài xế ủi thẳng xe và mất hút trong địa bàn huyện Bến Lức.

Trước đó, ngày 23-2, tài xế xe 53U-5902 cũng chạy từ hướng Long An vào TP.HCM ghé Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc (Bình Chánh) trình báo về 500 con gà đang chở trên xe. Khi một cán bộ thú y lên xe kiểm tra thì bất ngờ tài xế nổ máy, quay đầu xe và chạy nhanh về hướng Long An. Đoàn kiểm tra cùng lực lượng CSGT đuổi theo nhưng không kịp. Đến khu vực Bến Lức, tài xế đẩy cán bộ thú y xuống rồi điều khiển xe chạy mất.

TRẦN NGỌC