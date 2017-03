Xe chở phân hầm cầu của nguyên cán bộ công an đổ bậy

Chiếc xe này của ông Nguyễn Ngọc Bảo (nguyên cán bộ công an một phường ở quận Gò Vấp, hiện đã nghỉ hưu), chưa đăng ký hoạt động mà cũng không ký hợp đồng chuyển giao chất thải với đơn vị xử lý có chức năng. Ông Bảo khai việc đổ bậy là do lái xe tự thực hiện. Hiện công an quận đang củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

M.PHONG - V.THUẬT