Xe chở xăng cũng “cơi nới”

Nhiều xe chở xăng dầu sau khi được nhập về đã bị đưa vào xưởng chế lại xitec (bồn xăng) nhằm tăng sức chứa. Đây là một hình thức chở quá tải tinh vi đang diễn ra tại nhiều địa phương.

“Xẻ” thùng để tăng sức chứa

Anh V., lái xe bồn cho một công ty vận chuyển xăng dầu có trụ sở tại TP Đà Nẵng, cho biết: “Thường thợ máy sẽ cắt đôi xitec theo chiều ngang, chêm thép vào giữa hai phần rồi hàn lại, sau đó sơn phủ bên ngoài. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì xitec vẫn y như lúc nhập về nhưng thực tế chiều cao đã được tăng lên 20-30 cm, sức chứa tăng thêm từ vài trăm tới cả ngàn lít”.

Với những xe có khoảng trống để đựng vật tư, dụng cụ sửa máy, các chủ xe sẽ chọn giải pháp tăng chiều dài xitec (xẻ theo chiều đứng). Tài xế P. (xe 43H-33…) tiết lộ: “Bồn xitec sau khi tăng chiều dài sẽ vừa khít với phần thân xe nên rất khó phát hiện. Chúng tôi biết chở vậy là quá tải nhưng công ty khoán theo sản phẩm nên vẫn phải chạy”. Một giải pháp cũng được nhiều chủ xe chọn là… thay luôn xitec. “Họ nhập xe về, sau đó thay xitec theo xe (đúng quy chuẩn kỹ thuật) bằng loại xitec của Trung Quốc với đủ kích cỡ, muốn loại nào cũng được” - anh V. cho hay.

Kiểm định bồn xitec ở Trung tâm Đăng kiểm 50-06V TP.HCM. Ảnh: L.ĐỨC

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V, cho hay: Qua kiểm định, Trung tâm 50-07V cũng phát hiện nhiều loại xitec được cơi nới cả chiều dài, rộng và cao. Việc “độ” xitec làm tải trọng của xe tăng lên, không phù hợp kết cấu, thiết kế, công suất của ô tô chở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Do đó các loại xe này thuộc diện không đạt tiêu chuẩn an toàn, không được cấp, dán tem đăng kiểm.

Đủ chiêu đối phó đăng kiểm

Theo ông Hùng, nhiều xe bồn sau khi bị đăng kiểm phát hiện xitec được thay bằng loại lớn hơn đã đối phó bằng cách lắp lại bồn đúng kích thước nguyên thủy vào xe để đi kiểm định lại. Sau khi kiểm đạt cả xe và bồn, họ lại lắp bồn “độ, chế” lên chạy tiếp.

Một chiêu đối phó nữa là các chủ xe bồn sẽ chủ động né các trung tâm đăng kiểm tuân thủ chặt quy trình. Ông Hoàng Văn Ái, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-01S, tỉnh Đồng Nai, thông tin: Thời gian gần đây có nhiều xe bồn rớt đăng kiểm ở TP.HCM đã lên Đồng Nai để đăng kiểm. Đa số các loại xe này là ba cầu nhưng gắn bồn tới 16.000 lít, không phải loại 12.000 lít theo quy chuẩn nên đăng kiểm Đồng Nai đã không cấp, dán tem đăng kiểm. “Khi biết các trạm đăng kiểm ở Đồng Nai không chỉ kiểm gắt về kích thước mà còn siêu âm các mối hàn, van xả, kiểm tra bulon gắn kết giữa bồn với xác xe thì số xe này… bỏ chạy luôn” - ông Ái nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Trí, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm), việc cơi nới xitec là một thực trạng đang diễn ra khá phổ biến. Để chấn chỉnh, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 35/2011 và Thông tư 56/2012 về đăng kiểm phương tiện. Theo đó, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm kiểm tra các xitec xem có cơi nới, quá tải hay không. Từ 1-4-2013, Cục đã tập huấn cho toàn bộ đơn vị đăng kiểm trên cả nước thực hiện quy định trên. Các đơn vị đăng kiểm chỉ được cấp giấy chứng nhận khi cả ô tô lẫn xitec đạt tiêu chuẩn quy định.

Nếu phát hiện xitec có dấu hiệu cơi nới, CSGT sẽ đối chiếu với giấy đăng kiểm để xác định xe có chở quá tải hay không. Tuy nhiên, việc xử phạt quá tải đối với các xe này khi lưu thông trên đường rất khó khăn do không có thiết bị, địa điểm hạ tải. Đại tá NGUYỄN ĐẾN, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng

T.TÀI - L.ĐỨC - T.VĂN