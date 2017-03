Xe chống ngập ngàn tỉ: Có cần thiết?

ThS HỒ LONG PHI, chuyên gia chống ngập: Phải xem hiệu quả có tương xứng không Trước khi triển khai phương án dùng xe bơm di động hút bơm nước trên đường phố, tôi nghĩ cần phải thực hiện thí điểm trước để đánh giá về hiệu quả. Ví dụ, chúng ta vẫn có thể dùng máy bơm di động loại rẻ tiền hút-bơm nước ngập trên đường để đánh giá xem phương án này có hiệu quả không. Sau đó mới tính đến việc đầu tư thực hiện với quy mô lớn hơn. Phương án dùng xe di động để bơm nước chống ngập suy cho cùng cũng chỉ mang tính chất chữa cháy, do đó cần phải cân nhắc thêm về hiệu quả kinh tế. Theo tôi, chúng ta không nên phóng đại hóa chuyện ngập nước ở TP. Ngập nước ở TP.HCM chỉ mang đến sự bất tiện cho người dân trong một khoảng thời gian nào đó thôi, nếu chỉ vì sự bất tiện đó mà đầu tư hơn ngàn tỉ đồng thì phải cân nhắc, tính toán kỹ. Chúng ta phải xem kinh phí bỏ ra có tương xứng với hiệu quả mà nó mang lại hay không thì mới thực hiện. Ông NGÔ QUANG MÃNH, nguyên Trưởng phòng Quản lý cấp thoát nước, Sở GTVT TP.HCM: Bơm nước đi đâu là vấn đề nan giải Cần phải làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Về nguyên lý, khi dùng máy bơm, tất yếu phải có bể bơm, là nơi trũng thấp để nước dồn về. Do đó phải làm rõ câu chuyện để hút được nước trên đường thì phải tạo bể bơm ra sao? Không phải điểm ngập nào cũng gần kênh rạch nên chuyện bơm nước đi đâu là bài toán nan giải. Về chi phí thực hiện phương án chống ngập bằng xe bơm di động, tôi cho rằng cần phải tính toán thêm kinh phí vận hành, bảo trì sửa chữa hằng năm. Khoản này có thể chiếm khoảng 20% trên tổng mức đầu tư dự án nên số tiền cũng không nhỏ. Riêng về kinh phí mua sắm xe, do tôi chưa thấy xe chống ngập nào giống mô hình đề xuất của Trung tâm Chống ngập nên không thể đưa ra nhận định đắt hay rẻ.