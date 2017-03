Xe “chuyên dụng”… quá hớp

Xe tải nhẹ kéo rơmoóc

Trung tuần tháng 8-2011, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, quận Thủ Đức (TP.HCM), chúng tôi bỗng giật thót người, đảo tay lái vì tiếng còi hơi chát chúa từ chiếc xe cứu hộ mang biển số 57K-9515 chạy vượt qua. Đây là loại xe tải nhẹ sơn màu vàng, cả lái xe và phụ xe cũng đều mặc đồng phục màu vàng như công nhân ngành cầu đường. Phía trước táplô của cabin xe là hai mũ bảo hiểm vàng khè cùng một gậy giao thông đỏ, trắng như xe chuyên dụng của lực lượng sửa chữa đường bộ của cơ quan nhà nước.

Chúng tôi thử tăng tốc để bám theo chiếc xe này vì nó đang kéo theo một rơmoóc tự chế thuộc loại hàng “khủng” nhưng lại không hề có đèn tín hiệu đặt ở phía sau rơmoóc như quy định. Té ra chiếc rơmoóc này mang biển số dỏm và không hề được cơ quan thẩm quyền kiểm định. Thông thường, các xe đầu kéo rơmoóc được thiết kế hệ thống thắng hai đường khí từ đầu kéo ra trục trước và trục sau của rơmoóc nhưng chiếc xe này hoàn toàn không có. Đặc biệt, điểm tiếp nối giữa chiếc rơmoóc nặng hơn ba tấn với chiếc xe cứu hộ này là một móc kéo bé tẹo.

Đến giao lộ Võ Văn Ngân và Nguyễn Văn Bá (Thủ Đức), người đi đường lại một phen giật mình khi người lái xe bật đèn quay “ưu tiên” cứu nạn và hú còi inh ỏi cả một góc phố. Do vừa chạy nhanh vừa tránh các phương tiện lưu thông nên người lái xe nhấp thắng liên tục khiến chiếc rơmoóc to đùng vừa nhảy chồm chồm trên đường vừa kêu ken két vì móc kéo bị vặn nghe rợn cả người. Chỉ cần xe dừng lại đột ngột, do không có hệ thống thắng, chiếc rơmoóc theo quán tính sẽ dồn về phía trước, tuột và trượt dài trên đường với tốc độ kinh hoàng.

Xe cứu hộ nhỏ xíu nhưng lại kéo rơmoóc lậu to đùng đi nghênh ngang trên đường. Ảnh: PN

Chạy vô tư

Chỉ trong một ngày tìm hiểu tại quận 9, Thủ Đức và Bình Thạnh (TP.HCM), chúng tôi phát hiện hàng chục chiếc xe như trên hiên ngang lưu thông đủ ngõ ngách nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng CSGT chặn lại kiểm tra.

Vừa đến đường Lê Văn Việt, quận 9, chúng tôi phải tấp sát lề khi chiếc xe 57L-768 kéo theo một rơmoóc vận chuyển một xe đào cả chục tấn chạy với tốc độ khủng khiếp. Chưa hết, ngay sau đó chúng tôi lại gặp một xe tải hiệu JAC biển số 51C-002.82 loại 1,5 tấn của một công ty TNHH tại quận Thủ Đức. Dù chỉ là xe tải nhẹ 1,5 tấn nhưng chiếc xe này lại kéo theo một máy bơm bê tông to đùng chỉ có hai bánh sau. Do chạy với tốc độ cao nên chiếc máy bơm bê tông lặc lè phía sau liên tục bị đảo bánh do máy bơm nặng hơn chiếc xe.

Đến khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, ai đang đi đường cũng muốn đứng tim khi phát hiện chiếc xe ben 4,8 tấn biển số 57L-6940 nhưng lại gắn phía sau một rơmoóc tự chế loại “đuôi tôm” chỉ có một trục. Trên chiếc rơmoóc nhỏ xíu thấp lè tè này là chiếc xe máy đào hiệu Sumitomo. Căn cứ theo đời máy, chiếc máy đào trên có trọng lượng hơn bảy tấn, cộng thêm trọng lượng của chiếc rơmoóc “đuôi tôm” xấp xỉ nửa tấn nữa thì toàn bộ trọng lượng trên rơmoóc đã nặng gấp đôi chiếc xe 57L-6940. Cả chiếc máy đào to đùng nhưng không hề được chằng buộc, để khơi khơi trên rơmoóc. Bánh xích máy đào bằng sắt, sàn của rơmoóc cũng bằng sắt, chỉ cần thắng gấp, chiếc máy đào chắc chắn sẽ trượt trên rơmoóc và rơi “tự do” xuống đường...

Xe tải 1,5 tấn kéo máy bơm bê tông lặc lè khiến mọi người khiếp vía. Ảnh: PN

Xe 57L-6940 gắn rơmoóc kéo máy đào nặng gấp đôi tự trọng của xe. Ảnh: PN

“Gặp đâu chung đó!”

Theo số điện thoại dán bên hông xe cứu hộ 57K-9515, chúng tôi gọi hỏi thuê xe để vận chuyển một máy đào hiệu Kommatsu 0,5 m3 đi Tân An, Long An. Người quản lý xe tuyên bố chắc nịch: “Chở vô tư. Nếu gặp CSGT dọc đường thì gặp đâu chung đó, mấy ổng làm gì có nghiệp vụ mà thổi mấy xe này!”. Được biết, chiếc xe trên là của một công ty trách nhiệm hữu hạn chẳng liên quan gì đến ngành sửa chữa cầu đường có địa chỉ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Nếu “hợp đồng” này được thực hiện thì trọng lượng của chiếc rơmoóc nặng ba tấn, thêm chiếc xe máy đào Kommatsu nặng 12 tấn, tổng cộng là 15 tấn, trong khi tải trọng được phép kéo của xe này chỉ 1,9 tấn. Theo Luật Giao thông đường bộ, tổng trọng lượng tối thiểu của xe kéo rơmoóc phải lớn hơn tổng trọng lượng của rơmoóc.

Ngày 7-9, trong vai một khách hàng cần hợp đồng chở máy đào khoảng 10 tấn đến Long An, chúng tôi liên lạc với ông Chín Đ., chủ chiếc xe biển số 57L-6940 ở quận 9. Ông Chín nói: Đi Long An xa quá nên ông không dám kéo, nếu đi lòng vòng quanh Thủ Đức, quận 9 là “xong ngay”. Nghe chúng tôi than vãn xe đầu kéo lấy giá đến 6 triệu đồng thì đắt quá, ông Chín Đ. giải thích từ quận 9 xuống Long An nhiều lắm chỉ qua chừng năm chốt CSGT, mỗi chốt chỉ cần chung hai “xị” (200.000 đồng) là đủ (?). Ông hứa như đinh đóng cột là sẽ tìm một chiếc đầu kéo khác giới thiệu cho chúng tôi với giá hữu nghị hơn.

Xe “chuyên dụng” kiểu trên kéo theo rơmoóc chất những kiện hàng to đùng, quá tải với sự liều lĩnh của các lái xe, bỏ qua những quy định tối thiểu của Luật Giao thông đường bộ không khác gì những cỗ quan tài di động đe dọa mạng sống của những người đi đường.

Ngày 14-8, khi đang lưu thông trên đường 30-4 từ hướng vòng xoay Trường THPT Trần Hưng Đạo cũ về hướng vòng xoay Bách Hóa, thị xã Tây Ninh, bất ngờ rơmoóc xe đầu kéo biển số 61L-8323 bị tách rời ra khi xe này ôm cua và thắng gấp. Chiếc rơmoóc không người lái băng qua dải phân cách trên đường 30-4, lao qua đường Trần Quốc Toản với tốc độ chóng mặt rồi lao qua khu đất quy hoạch làm trung tâm thương mại Bourbon một đoạn sang lề trái, đâm vào trụ đèn rồi mới dừng lại. Cú va chạm mạnh đã làm đèn cao áp trên trụ lệch sang một bên. Rất may lúc đó đoạn đường trên vắng người nên không có thương vong.

PHƯƠNG NAM