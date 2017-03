Xe công an chờ kết thúc lễ để đưa nhà trai về tận nhà

Câu chuyện Công an TP Mỹ Tho giúp dân trên đường đi TP.HCM rước dâu bị sự cố xe giữa đường (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin) được dư luận và cộng đồng mạng đón nhận với tràn ngập những lời chia sẻ và cảm kích trên các mặt báo. Với những người trong cuộc, nghĩa cử ấy càng khiến mọi người không thể nào quên.

Một đồng chí công an đã trực tiếp lái xe chở gia đình chú rể đi đón dâu.

Tiếp xúc với báo chí, anh Trọng Nhân, tài xế lái chiếc xe chở gia đình chú rể Nguyễn Thanh Tâm ở Bến Tre đi TP.HCM làm lễ cưới, kể: "Xe qua cầu Rạch Miễu vừa chớm tới đoạn ngang BV K120 Quân khu 9 thì có xe máy chạy vượt lên và ném đá thẳng vào kính chắn gió. Tôi chạy tiếp một đoạn tới đèn đỏ dừng lại thì hai người đi xe máy lại bắn ná thun vào kính xe.

Tôi mở cửa xuống hỏi cho ra chuyện thì họ lại lấy gạch thẻ lao đến đập vào phía đầu xe nên tôi xông vào vật người này xuống liền bị người còn lại lấy thanh gỗ đánh vào đầu… May nhờ gia đình chú rể đi trên xe lao xuống hỗ trợ cùng người dân gần đó bắt giữ cả hai người này cho công an để giải quyết”. Cũng theo anh Nhân, bị sự cố giữa chừng chưa đưa được gia đình chú rể đi TP.HCM nhưng mọi người vẫn trả đủ tiền…

Trong khi đó, chị Mỹ Lệ, cô ruột chú rể, kể: "Tài xế tội nghiệp lắm. Bị thương rồi xe hư nhưng vẫn cố gọi điện thoại tùm lum chỗ để nhờ kiếm xe khác đặng kịp giờ làm lễ cưới nhưng không tìm ra xe. Mấy anh công an cũng tìm cách liên hệ xe… Ai cũng lo lắng vì sợ trễ giờ đã ấn định làm lễ. May nhờ mấy anh công an động viên gia đình và nói để mấy ảnh xin ý kiến lãnh đạo. Lát sau mấy anh công an cho xe của mấy ảnh đến rồi chở đến tận nhà gái”.

Cũng theo chị Mỹ Lệ, anh công an lái xe chờ mọi người làm lễ và dự xong tiệc rồi đưa về tận nhà ở Bến Tre. “Gần cuối giờ chiều gia đình tụi tôi về đến nhà. Chúng tôi muốn cảm ơn các anh công an đã giúp dân và cảm ơn anh tài xế dù bị thương tích nhưng vẫn cố thực hiện hợp đồng để giữ uy tín" - chị Mỹ Lệ cảm động chia sẻ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 20-11, xe 16 chỗ do tài xế Trọng Nhân điều khiển chở họ hàng nhà trai chú rể Nguyễn Thanh Tâm từ Bến Tre đi TP.HCM rước dâu và khi đi qua địa phận Tiền Giang thì bị hai kẻ trộm chó là Trường Hận và Phục Quốc bắn vào kính chắn gió.

Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên mô tô của Quốc và Hận có một túi xách, bên trong có hai con chó đã chết, một bị bả chó, một ná thun, một đèn pin.

Do xe hư hỏng lại không thuê được xe khác, Công an TP Mỹ Tho đã giúp nhà trai lo hôn sự bằng cách cho mượn xe cơ quan và tặng luôn tiền đổ xăng. Trao đổi với báo chí về việc này, lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho cho biết đây là việc nên làm, “cô dâu, chú rể và họ hàng hai họ đều vui thì chúng tôi cũng vui".