Xe container bốc cháy kinh hoàng khi đang lưu thông

Chiếc xe container mang BKS: 57-6393 (chưa rõ tài xế điều khiển) khi đang lưu thông trên đường tránh Vinh hướng Hà Nội - Vinh thì tự nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Nghệ An đã điều xe cứu hoả đến dập lửa.

Tuy nhiên do ngọn lửa cháy to nên đã thiêu trụi toàn bộ phần đầu của chiếc container. Rất may tài xế và phụ xe đã thoát ra kịp thời.

Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện ở bộ phận làm mát gây ra vụ hoả hoạn trên. Cho đến sáng 24/12 chiếc xe vẫn chưa được kéo đi. Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem nên gây ra tình trạng ách tắc trên đoạn đường này.

Hiện nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo An Phạm - Nguyễn Duy (Dân trí)