Xe container tông xe khách, 20 người bị thương

Xe tải lật ngửa vì vấp hố Rạng sáng 18-11, tại Km 27, đường tránh Huế, thuộc xã Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) xe tải 76K-4021 chở hành, tỏi chạy hướng Bắc-Nam lọt xuống một hố sâu giữa đường làm xe tải lật ngửa bên lề đường, hàng hóa rơi vãi khắp nơi. Tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ. Xe tải bị lật ngửa bên lề đường do vấp hố.Ảnh: V.LONG Theo người dân, gần đây các xe tải khi qua điểm này thường xuyên bị lật vì có quá nhiều hố sâu nối tiếp nhau nằm giữa đường. Đặc biệt hai bên lề đường bị sạt lở, sụt lún. VIẾT LONG Xe giường nằm đâm xe container Chiều 18-11, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), xe khách giường nằm chở hơn 30 người đâm vào xe container khiến năm người bị thương. Vào thời điểm trên, container (biển số 43H-3095) chở thư báo, bất ngờ bẻ lái lấn sang trái đường, cùng lúc đó xe khách (biển số 37S-2576) chạy chiều ngược lại đâm vào phía phải xe container. Cú đâm mạnh khiến hai xe chắn ngang quốc lộ, đầu xe khách bị nát. Tài xế xe khách và bốn người trên xe khách bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hàng chục hành khách khác hoảng loạn. Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông kéo dài hơn 10 km trên quốc lộ 1A. Gần 1 tiếng sau tai nạn, lực lượng cứu hộ và CSGT mới kéo được hai chiếc xe trên khỏi mặt đường, giải phóng ách tắc giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Đ.LAM