Xe của một trường dạy lái xe bị từ chối đăng kiểm

Vào ngày 6-6, trung tâm dạy nghề nói trên đưa xe này đến đăng kiểm nhưng Trung tâm Đăng kiểm từ chối kiểm định vì không đảm bảo quy định an toàn kỹ thuật (thành thùng xe sai kích thước, tự hạ thấp chiều cao thùng xe tới hơn 1 m so với hồ sơ kỹ thuật phương tiện). Một ngày sau, chiếc xe này được đưa quay lại đăng ký kiểm định sau khi đã hàn chắp vá thêm nhiều thanh sắt nhỏ cho đủ chiều cao, phần thùng xe sai quy định trước đây vẫn giữ nguyên. “Việc hàn chắp vá tạm bợ để đối phó rất nguy hiểm, có nguy cơ gãy văng bất cứ lúc nào, đe dọa đến tính mạng mọi người và các phương tiện khác cùng tham gia giao thông trên đường. Theo quy định, chúng tôi buộc phải từ chối đăng kiểm với những trường hợp thế này… Điều lạ là trung tâm dạy lái xe, họ giáo dục các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho nhiều tài xế tương lai thế nhưng lại thiếu ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông là không thể chấp nhận được” - một đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm nói.

PHƯƠNG NAM