Xe cứu thương gặp nạn, ba người chết

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xe cứu thương 74B-0549 của BV Đa khoa khu vực Triệu Hải do lái xe Bùi Hữu Quýnh điều khiển đưa một cháu bé sáu tháng tuổi vào BV Trung ương Huế cấp cứu, trên xe có năm người. Khi đến vị trí trên, bất ngờ xe cứu thương đối đầu với xe ô tô tải 43C-026.42 do lái xe Nguyễn Anh Tài điều khiển theo hướng ngược chiều. Vụ tai nạn khiến ba người chết, trong đó có hai mẹ con bệnh nhân và tài xế xe cứu thương. Sau khi tai nạn xảy ra, Trạm CSGT Hải Lăng Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt kịp thời cấp cứu người bị nạn. Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Hải Lăng điều tra làm rõ.

VIẾT LONG