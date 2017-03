Xe đạp công cộng: Thấy lợi, dân sẽ đi!

Ông NGUYỄN SỰ, Bí thư Thành ủy TP Hội An, Quảng Nam: Cán bộ của tôi phải đi làm bằng xe đạp Từ ngày 15-3, tất cả cán bộ Thành ủy TP Hội An sẽ đến công sở bằng xe đạp. Chỉ những người đi cơ sở có quãng đường dài trên 5 km mới được sử dụng xe máy. Cách đây hơn 10 năm, TP Hội An đã vận động người dân đi xe đạp hoặc đi bộ để góp phần bảo vệ phố cổ, giảm ô nhiễm môi trường, tạo không gian yên bình cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Người dân đã nhiệt tình ủng hộ và thực hiện tốt. Vậy tại sao dân làm được mà cán bộ không làm được? Có ý kiến cho rằng quy định này vi phạm Luật Cán bộ, công chức. Theo tôi, luật là cái chung nhưng cũng cần có những quy định riêng ở từng địa phương, từng ban ngành…, miễn sao mang lại lợi ích cho chính những người thực hiện. Thành ủy đã tổ chức các buổi thảo luận, bàn bạc để cán bộ, công chức góp ý thực hiện quy định đi làm bằng xe đạp. Những cán bộ, công chức không đồng tình với quy định này đều có thể phát biểu ý kiến nhưng tôi tin rằng mọi người sẽ tự giác thực hiện tốt. Với những công chức đi xe đạp theo kiểu đối phó hoặc không thực hiện, Thành ủy sẽ nêu tên tại các hội nghị cán bộ, công chức để nhắc nhở, phê bình. Ngoài ra, cũng có thể chấm điểm công chức thông qua việc thực hiện những quy định này. TẤN TÀI ghi Văn bản của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND năm TP lớn trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp Bộ GTVT xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, năm TP cần xây dựng đề án thí điểm cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát việc hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển vận tải hành khách công cộng của các địa phương; sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến thu và quản lý, sử dụng phí bảo trì đường bộ, phí trông giữ xe…