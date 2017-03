Xe đi lễ chùa gặp nạn, 6 người thương vong

Vào khoảng 5h30 sáng ngày19/11, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người chết và bị thương.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết và 4 người bị thương

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên chiếc xe khách mang BKS 89B - 000.01, trên xe có khoảng 15 người, đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh, khi đến địa điểm trên đã tông phải xe tải mang BKS 30X- 8990 lưu thông theo hướng ngược lại. Cú đâm khá mạnh khiến chiếc xe ô tô khách bị đẩy lùi lại khoảng 10m. Đầu xe và phần giữa thân xe bị biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn đã khiến hai người trên xe khách chết tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã đưa đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Lực lượng công an đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân làn giao thông tránh gây ùn tắc. Được biết, chiếc xe khách chở 15 người đang trên đường từ Vĩnh Phúc vào Vinh để đi lễ Đền ông Hoàng Mười.

Hiện danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, vào khoảng 10h sáng nay, một vụ tai nạn khá nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn chạy qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM khiến một người phụ nữ tử nạn.

Thời gian trên, ông Trịnh Văn Be (66 tuổi, ngụ quận 11) điều khiển xe máy chở vợ là bà Đoàn Kim Dung (65 tuổi) về tỉnh Kiên Giang ăn giỗ. Khi hai vợ chồng cách cầu Bình Điền khoảng 100m thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Sự cố xảy ra khiến xe của ông Be loạng choạng ngã xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải chạy ngay phía sau trờ đến cán trúng bà Dung gây tử vong tại chỗ. Riêng ông Be may mắn văng ra ngoài bị thương tích nhẹ. Sau khi gây tai nạn tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông trên quốc lộ 1A hướng từ vòng xoay An Lạc về các tỉnh Miền Tây ùn tắc nghiêm trọng. Ghi nhận tại hiện trường, dòng xe ùn lại kéo dài trên 3km. Lực lượng CSGT đã có mặt xử lý vụ việc. Đến 11h thi thể nạn nhân được chuyển đi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Duy - Trung Kiên (Dân trí)