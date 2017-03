'Xe điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 21h30 ngày 21/6 trên đường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội). Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Mọi người không thể hiểu vì sao chiếc ô tô này đang đi bên phải đường lại có thể lao sang bên kia đường để đâm vào người phụ nữ kia.





Chiếc xe do lái xe say rượu điều khiển sau khi đâm

vào xe máy và 1 taxi với phần đầu bẹp dúm.

Chiếc xe do lái xe say rượu điều khiển sau khi đâmvào xe máy và 1 taxi với phần đầu bẹp dúm.



Chiếc xe máy bị đâm

Chiếc xe máy bị đâm



Chiếc ta-xi bị biến dạng nghiêm trọng do va chạm.

Chiếc ta-xi bị biến dạng nghiêm trọng do va chạm.

Theo P.Trần (VNN)



Sau khi đâm vào người phụ nữ điều khiển xe máy, chiếc “xe điên” đã không chịu dừng lại mà lại tiếp tục lao đi với tốc độ kinh hoàng.Sau khoảng hơn 200m thì chiếc xe này đã đâm rất mạnh, thẳng vào chiếc taxi hãng Hữu Nghị rồi mới chịu dừng lại. Các nhân chứng cho hay, chiếc taxi này đang lưu thông rất bình thường, đi đúng làn đường.Các nhân chứng cũng cho biết thêm, sau khi đâm mạnh vào chiếc taxi, người lái chiếc ô tô màu đen bước ra ngoài không vững, chân loạng choạng và sặc sụa mùi rượu.Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu chiếc “xe điên” và chiếc ta-xi đều bị biến dạng nghiêm trọng do va chạm. Phần đầu chiếc taxi bị biến dạng hoàn toàn, gãy capo. Phần đầu chiếc “xe điên” cũng bị biến dạng, nát nhiều chỗ. Chiếc xe máy cũng chỉ còn là đống sắt vụn với phần đầu của xe và bánh trước cũng bị “bay” mất.Sau cú va chạm mạnh, rất may tài xế taxi chỉ bị thương nhẹ do anh có thắt dây ăn toàn. Vụ tai nạn đã khiến rất đông người vây lại xem khiến tình trạng giao thông tắc nghẽn cục bộ.