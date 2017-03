Xe “dù”, bến “cóc” núp bóng phường

Chủ tịch phường và điệp khúc "tôi sẽ làm rõ!" . Theo Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, để xảy ra tình trạng xe “dù”, bến “cóc” ngay trên địa bàn thì trách nhiệm trước hết thuộc về UBND phường. Vậy ông có ý kiến gì về nạn xe “dù”, bến “cóc” trên đường Trần Phú thuộc địa bàn phường? + Ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND phường 8, quận 5: Nói tìm nguyên nhân và giải quyết cái nạn đó tôi thấy… vĩ mô lắm! Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng nghiêm túc kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ vận tải trên đường Trần Phú vì nó gây nhiều phiền hà cho người dân. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị HĐND TP giải quyết vấn nạn này nhưng tình trạng các loại xe đậu trong ô có thu phí rồi tổ chức lên xuống khách trái phép chạy các tuyến cố định vẫn diễn ra. . Các cơ quan chức năng là cơ quan nào? UBND phường có chung tay dẹp nạn đó không? + Là công an quận, công an phường, rồi bên Thanh tra GTVT. Họ phải thường xuyên đi kiểm tra và xử lý nghiêm các DN, các xe dùng nơi đậu có thu phí để lên xuống khách. . Nhưng nhà của Trưởng Công an phường Võ Văn Út được đem cho DN Thanh Thủy thuê và biến nó thành bến “cóc”, xe “dù” thì làm sao Trung tá Út và công phường có thể xử phạt vi phạm được? + Quan điểm của tôi là nhà của ông Út thì ông ấy có quyền cho thuê nhưng người thuê sử dụng, kinh doanh trái pháp luật thì ông ấy phải có ý kiến hoặc cắt hợp đồng cho thuê. Bản thân ông Út là đảng viên sinh hoạt ở Đảng bộ phường, là người có trách nhiệm đầu tiên về giữ gìn trật tự an toàn xã hội và giao thông trên địa bàn thì ông ấy không được để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật ở ngay nhà mình. . Việc xử phạt Thanh Thủy và chín DN kinh doanh vận tải thường vi phạm trên đường Trần Phú đã không được công an phường và Trung tá Út thực hiện, trong khi đó họ lại quay sang kiểm tra, xử phạt xe của đơn vị có đơn tố cáo hành vi bảo kê? + Quan điểm của tôi là đã kiểm tra, xử phạt thì phải làm nghiêm đối với tất cả đơn vị, DN, cá nhân vi phạm. Phường không chấp nhận người của ủy ban hoặc bên công an phường có hành vi “bảo kê” xe “dù”, bến “cóc”. Anh đã có phản ánh như thế thì tôi sẽ gọi Trung tá Út và công an phường lên làm rõ để không gây ảnh hưởng cho phường. . Thưa, nhà 282 Trần Phú do phường quản lý và cho DN Trung Kiên thuê, DN này cũng biến nơi đó thành bến “cóc”? + Nhà 282 đúng là của phường, dự định sẽ làm nhà văn hóa nhưng do chưa có kinh phí nên tạm cho thuê. Nếu DN Trung Kiên biến chỗ thuê làm văn phòng giao dịch thành điểm xe “dù”, bến “cóc” thì phường sẽ cắt hợp đồng ngay. Tuy nhiên, đến nay tôi chưa nhận được báo cáo hoặc biên bản xử phạt vi phạm nào đối với Trung Kiên do công an phường chuyển lên! . Nhà 276 là của Trung tá Út, nhà 282 là của phường thì làm sao công an phường dám xử lý mấy DN? + Được rồi, để tôi kêu anh Út, anh Trung lên làm rõ điều anh phản ánh! . Xin cám ơn ông.