Xe "dù" "đại náo" trên quốc lộ

Do ngại vào Bến xe Miền Đông đông đúc, nhiều công nhân thuộc địa bàn giáp ranh Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương đứng dọc trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội… để đón xe “dù”.

Tại các điểm như cây xăng Huệ Thiên (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức); cầu vượt Sóng Thần, trước hãng Giày Thái Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương); KCX Linh Trung, trước Công ty Sam Sung, ngã ba ĐH Nông Lâm (trên QL1A, phường Linh Trung, Thủ Đức); KDL Suối Tiên; ngã ba 621 (phường Tân Phú, quận 9)… hàng ngàn người dân với đủ loại hành lý ngồi chờ xe. Cứ vài phút, xe khách đủ các tuyến Quảng Ngãi, Nam Định, Huế, Hà Nội, Đà Nẵng… lại tấp vào đây chèo kéo khách, gây cảnh bát nháo trên quốc lộ.

Trong suốt buổi sáng, chúng tôi không thấy có sự xuất hiện của lực lượng CSGT tuần tra xử phạt các xe dù. Thậm chí ngay trước cổng KDL Suối Tiên, mặc dù có xe của lực lượng thanh tra giao thông cắm chốt nhưng các lơ xe dù vẫn tự do lôi kéo hành khách.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khuyến cáo: Công nhân nên đến bến xe để mua vé cho an toàn, tránh tình trạng bị cò bắt chẹt. Còn ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông (TP.HCM), cho biết: Trường hợp bị xe dù nhồi nhét, bắt chẹt tiền hoặc sang bán dọc đường, hành khách có thể gọi báo về đường dây nóng của bến xe qua số 08-38984441.

