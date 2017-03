'Xe dù' hét giá vô tội vạ

Đặt vé trước cũng phải chi thêm tiền Theo phản ánh của nhiều hành khách, hiện giá vé từ Bình Định đi TP.HCM của nhiều nhà xe tăng cao so với giá niêm yết cũng như giá đặt mua ban đầu. Trước tết, hành khách giao tiền, mua vé và chỉ nhận “biên nhận” của nhà xe. Sau tết, các nhà xe gọi điện thoại thông báo ngày giờ đi xe cho hành khách. Đến khi đi, hành khách phải đóng thêm một khoản tiền khá lớn so với giá niêm yết trước đây. Đơn cử như bà Trần Thị Hòa (TP Quy Nhơn) mua hai vé ghế ngồi trước tết của nhà xe LH với giá 400.000 đồng/vé, nay cũng phải đóng thêm 60.000/vé. Nhiều hành khách còn cho biết giá vé giữa các nhà xe cũng chênh lệch nhau khá lớn, 50.000-100.000 đồng/vé. Các nhà xe giải thích giá khác nhau là do chất lượng dịch vụ.